Американцы назвали самые опасные автомобили — Finance.ua

Американцы назвали самые опасные автомобили Сегодня 05:38 — Технологии&Авто

Американцы назвали самые опасные автомобили

Специалисты іSeeCаrs. соm проанализировали данные системы анализа смертности (FARS) Национального управления безопасности дорожного движения по автомобилям 2018−2022 модельного года, в которых погиб по меньшей мере один пассажир, чтобы определить самые опасные транспортные средства на дорогах США. Результаты исследования были опубликованы на сайте

Эксперты определили модели, в которых уровень аварий со смертельным исходом по крайней мере вдвое выше, чем у среднестатистических автомобилей.

Так, Hyundai Venue, Chevy Corvette и Mitsubishi Mirage признаны тремя самыми опасными автомобилями по количеству смертельных случаев на милю пути.

Также в топ-10 антирейтинга попали: Porsche 911, Honda CR-V Hybrid, Tesla Model Y, Mitsubishi Mirage G4, Buick Encore, Kia Forte и Buick Envision.

Как сообщалось, с января по сентябрь в Украине в результате ДТП погибли 2214 человек и были травмированы 23 923 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 10% - до 19 127 случаев.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.