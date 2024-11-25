Американцы назвали самые опасные автомобили — Finance.ua

Американцы назвали самые опасные автомобили
Специалисты іSeeCаrs. соm проанализировали данные системы анализа смертности (FARS) Национального управления безопасности дорожного движения по автомобилям 2018−2022 модельного года, в которых погиб по меньшей мере один пассажир, чтобы определить самые опасные транспортные средства на дорогах США. Результаты исследования были опубликованы на сайте.
Эксперты определили модели, в которых уровень аварий со смертельным исходом по крайней мере вдвое выше, чем у среднестатистических автомобилей.
Так, Hyundai Venue, Chevy Corvette и Mitsubishi Mirage признаны тремя самыми опасными автомобилями по количеству смертельных случаев на милю пути.
Также в топ-10 антирейтинга попали: Porsche 911, Honda CR-V Hybrid, Tesla Model Y, Mitsubishi Mirage G4, Buick Encore, Kia Forte и Buick Envision.
Как сообщалось, с января по сентябрь в Украине в результате ДТП погибли 2214 человек и были травмированы 23 923 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 10% - до 19 127 случаев.
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