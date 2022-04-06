Amazon инвестирует миллиарды долларов в проект по развитию спутникового интернета — Finance.ua

Amazon инвестирует миллиарды долларов в проект по развитию спутникового интернета

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Amazon инвестирует миллиарды долларов в проект по развитию спутникового интернета

Amazon.com Inc. инвестирует миллиарды долларов в проект по развитию спутникового интернета, который должен составить конкуренцию проекту Илона Маска Starlink.

Во вторник Amazon сообщила, что заключила соглашения с тремя аэрокосмическими компаниями, предусматривающими запуск 83 ракет-носителей для вывода интернет-спутников на околоземную орбиту в течение пяти лет.

Соглашения заключены с Arianespace, United Launch Alliance (ULA) и компанией основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin.

Как сообщает газета Financial Times, этих запусков будет достаточно для вывода на орбиту большей части первой группы в 3,236 тыс. спутников, которые должны стать основой проекта Project Kuiper. В рамках этого проекта компания намерена создать сеть высокоскоростного спутникового интернета для обычных пользователей, бизнеса и государственных ведомств.

Конкурирующий проект Starlink уже запустил более 2 тысяч спутников.

Amazon не раскрыла финансовые детали сделок, однако заявила, что «инвестирует миллиарды долларов в пределах трех контрактов».

Источник FT в компании сообщил, что сумма инвестиций составит не менее $10 млрд.

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