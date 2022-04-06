Amazon инвестирует миллиарды долларов в проект по развитию спутникового интернета — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Amazon инвестирует миллиарды долларов в проект по развитию спутникового интернета

Сегодня 03:24Фондовый рынок
0
Amazon инвестирует миллиарды долларов в проект по развитию спутникового интернетаAmazon инвестирует миллиарды долларов в проект по развитию спутникового интернета
Amazon.com Inc. инвестирует миллиарды долларов в проект по развитию спутникового интернета, который должен составить конкуренцию проекту Илона Маска Starlink.
Во вторник Amazon сообщила, что заключила соглашения с тремя аэрокосмическими компаниями, предусматривающими запуск 83 ракет-носителей для вывода интернет-спутников на околоземную орбиту в течение пяти лет.
Соглашения заключены с Arianespace, United Launch Alliance (ULA) и компанией основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin.
Как сообщает газета Financial Times, этих запусков будет достаточно для вывода на орбиту большей части первой группы в 3,236 тыс. спутников, которые должны стать основой проекта Project Kuiper. В рамках этого проекта компания намерена создать сеть высокоскоростного спутникового интернета для обычных пользователей, бизнеса и государственных ведомств.
Конкурирующий проект Starlink уже запустил более 2 тысяч спутников.
Amazon не раскрыла финансовые детали сделок, однако заявила, что «инвестирует миллиарды долларов в пределах трех контрактов».
Источник FT в компании сообщил, что сумма инвестиций составит не менее $10 млрд.
По материалам: Інтерфакс-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.