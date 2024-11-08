Alstom представила новый дизайн электропоездов Coradia Stream — Finance.ua
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Alstom представила новый дизайн электропоездов Coradia Stream

Фондовый рынок
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Alstom представила новый дизайн электропоездов Coradia Stream
Alstom представила новый дизайн электропоездов Coradia Stream
Компания Alstom представила дизайн электропоездов Coradia Stream для Каталонии, курсирующих между Барселоной и международным аэропортом. Их запуск планируют осуществить в 2026 году. Об этом информирует новостной портал о железнодорожном транспорте Railway Supply.
Эти электропоезда обеспечат быстрое и комфортное путешествие по маршруту протяженностью 22,7 км, который соединит центр города с аэропортом. В каждом поезде будет пять вагонов, способных вместить до 656 пассажиров, в том числе 202 места для сидения и 7 откидных сидений, что обеспечит дополнительный комфорт.
Alstom представила электропоезда для комфорта и удобства пассажиров
Для комфорта пассажиров предусмотрены места для инвалидных колясок, детских колясок и велосипедов, а также специальные зоны для багажа. Это делает поездку удобной для всех категорий пассажиров, включая путешествующих с большим багажом.
Каждый поезд оснащен 20 экранами с информацией о поездке и 9 экранами с расписанием рейсов, чтобы пассажиры всегда имели актуальную информацию о своем маршруте. Максимальная скорость этих электропоездов будет достигать 120 км/ч, что позволит значительно сократить время поездки.
Alstom представила новые технологии и дизайн для будущих путешествий
Контракт на поставку десяти поездов и их обслуживание в течение 15 лет был заключен между Alstom и FGC в 2022 году на сумму €177 млн. Этот проект значительно улучшит транспортную инфраструктуру региона и повысит удобство поездок для жителей и туристов Каталонии.
Производство поездов происходит на заводе компании Alstom в городе Санта-Перпетуа-де-Могода, Испания, что подчеркивает важность локального производства и поддержки экономики региона.
По материалам:
Finance.ua
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