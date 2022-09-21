Alstom представила электропоезд Coradia Stream для Люксембурга — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Alstom представила электропоезд Coradia Stream для Люксембурга

Технологии&Авто
61
Alstom продемонстрировал частично двухэтажный электропоезд Coradia Stream High Capacity для железных дорог Люксембурга (CFL). Событие состоялось на выставке InnoTrans, сообщает журнал Railway Supply со ссылкой на zdmira.
Электропоезд Coradia Stream развивает скорость до 200 км/ч и оборудован бортовыми устройствами европейской системы управления движением поездов (ETCS) и автоведения ATO с уровнем автоматизации GoA2.
Alstom представила электропоезд Coradia Stream для Люксембурга
Концевые вагоны поезда двухэтажные, а в составе поезда может быть от трех до шести вагонов.
Поезда Coradia Stream High Capacity для CFL строятся по контракту, подписанному в 2018 г. Всего заказано 34 поезда стоимостью около 360 млн евро. Поезда рассчитаны на эксплуатацию в Люксембурге, Бельгии и Франции.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.