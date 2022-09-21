Alstom представила электропоезд Coradia Stream для Люксембурга — Finance.ua

Alstom представила электропоезд Coradia Stream для Люксембурга Сегодня 22:09 — Технологии&Авто

Alstom продемонстрировал частично двухэтажный электропоезд Coradia Stream High Capacity для железных дорог Люксембурга (CFL). Событие состоялось на выставке InnoTrans, сообщает журнал Railway Supply со ссылкой на zdmira.

Электропоезд Coradia Stream развивает скорость до 200 км/ч и оборудован бортовыми устройствами европейской системы управления движением поездов (ETCS) и автоведения ATO с уровнем автоматизации GoA2.

Концевые вагоны поезда двухэтажные, а в составе поезда может быть от трех до шести вагонов.

Поезда Coradia Stream High Capacity для CFL строятся по контракту, подписанному в 2018 г. Всего заказано 34 поезда стоимостью около 360 млн евро. Поезда рассчитаны на эксплуатацию в Люксембурге, Бельгии и Франции.

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