Alstom представил маневровый тепловоз, переоборудованный для водородного топлива — Finance.ua

Alstom представил маневровый тепловоз, переоборудованный для водородного топлива
Компания Alstom представила на своем заводе в Штендале (Германия) маневровый тепловоз, переоборудованный для водородного топлива в рамках проекта по переводу маневровых тепловозов на водород.
Об этом пишет Railway Gazette.
В проекте кроме Alstom принимают участие транспортное предприятие Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter, Технический университет Брауншвейга, институт WTZ Roßlau, институт инженерии поверхности и тонких пленок Fraunhofer IST, входящий в Общество содействия прикладным исследованиям имени Фраунгофера, и компания Robert Bosch Elektro.
Финансовую поддержку проекта в размере 1,5 млн евро оказали власти Нижней Саксонии.
В Alstom заявляют, что на водород можно перевести эксплуатируемые тепловозы разных типов, что позволит в сжатые сроки исключить выбросы углекислого газа в маневровой работе.
При этом мощность локомотивов остается такой же, как и при использовании дизельного топлива.
В компании разработано специальное программное обеспечение, позволяющее сформировать для тепловоза конкретного типа техническое решение с целью интеграции в его конструкцию необходимого оборудования и емкостей с водородом.
После завершения исследовательского проекта Alstom намерена поставлять операторам маневровых тепловозов базовый комплект для их переоборудования.
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