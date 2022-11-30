Alstom представил маневровый тепловоз, переоборудованный для водородного топлива — Finance.ua

Alstom представил маневровый тепловоз, переоборудованный для водородного топлива Сегодня 00:42 — Фондовый рынок

Компания Alstom представила на своем заводе в Штендале (Германия) маневровый тепловоз, переоборудованный для водородного топлива в рамках проекта по переводу маневровых тепловозов на водород.

В проекте кроме Alstom принимают участие транспортное предприятие Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter, Технический университет Брауншвейга, институт WTZ Roßlau, институт инженерии поверхности и тонких пленок Fraunhofer IST, входящий в Общество содействия прикладным исследованиям имени Фраунгофера, и компания Robert Bosch Elektro.

Финансовую поддержку проекта в размере 1,5 млн евро оказали власти Нижней Саксонии.

В Alstom заявляют, что на водород можно перевести эксплуатируемые тепловозы разных типов, что позволит в сжатые сроки исключить выбросы углекислого газа в маневровой работе.

При этом мощность локомотивов остается такой же, как и при использовании дизельного топлива.

В компании разработано специальное программное обеспечение, позволяющее сформировать для тепловоза конкретного типа техническое решение с целью интеграции в его конструкцию необходимого оборудования и емкостей с водородом.

После завершения исследовательского проекта Alstom намерена поставлять операторам маневровых тепловозов базовый комплект для их переоборудования.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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