AliExpress вводит для покупателей из Европы услугу наложенного платежа за заказ — Finance.ua

AliExpress вводит для покупателей из Европы услугу наложенного платежа за заказ Сегодня 18:31 — Личные финансы

AliExpress вводит для покупателей из Европы услугу наложенного платежа за заказ

Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. разрешил покупателям в Европе оплачивать покупки на международной платформе электронной коммерции только после получения своих товаров, пытаясь повысить глобальные продажи.

В понедельник финтех-компания Splitit Payments Ltd. заявила об объединении с Alipay Ant Group Co., чтобы предоставить опцию отсрочки платежа клиентам AliExpress — онлайн-рынку, которым управляет Alibaba за пределами Китая.

Услуга будет развернута в Германии, Испании и Франции и может распространиться на другие международные рынки.

Функция под названием «Оплата после доставки» позволяет отдельным лицам оплачивать свои товары по частям с помощью кредитных карт

Представитель AliExpress рассказал, что в крупные европейские города, такие как Париж и Мадрид, товар может быть доставлен в течение 10 рабочих дней. Для более отдаленных районов Европы время доставки в среднем составляет от 15 до 20 дней, добавил он.

Компания также дает гарантию доставки, которая предоставляет определенную компенсацию покупателям, если их товар не будет доставлен в срок.

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Економічна Правда По материалам:

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