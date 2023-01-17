AliExpress вводит для покупателей из Европы услугу наложенного платежа за заказ — Finance.ua
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AliExpress вводит для покупателей из Европы услугу наложенного платежа за заказ

Личные финансы
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AliExpress вводит для покупателей из Европы услугу наложенного платежа за заказ
AliExpress вводит для покупателей из Европы услугу наложенного платежа за заказ
Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. разрешил покупателям в Европе оплачивать покупки на международной платформе электронной коммерции только после получения своих товаров, пытаясь повысить глобальные продажи.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В понедельник финтех-компания Splitit Payments Ltd. заявила об объединении с Alipay Ant Group Co., чтобы предоставить опцию отсрочки платежа клиентам AliExpress — онлайн-рынку, которым управляет Alibaba за пределами Китая.
Услуга будет развернута в Германии, Испании и Франции и может распространиться на другие международные рынки.
Функция под названием «Оплата после доставки» позволяет отдельным лицам оплачивать свои товары по частям с помощью кредитных карт.
Представитель AliExpress рассказал, что в крупные европейские города, такие как Париж и Мадрид, товар может быть доставлен в течение 10 рабочих дней. Для более отдаленных районов Европы время доставки в среднем составляет от 15 до 20 дней, добавил он.
Компания также дает гарантию доставки, которая предоставляет определенную компенсацию покупателям, если их товар не будет доставлен в срок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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