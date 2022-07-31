Aliexpress строит «дом-облако» в стиле Minecraft — Finance.ua

Aliexpress строит «дом-облако» в стиле Minecraft Сегодня 02:36 — Технологии&Авто

Aliexpress строит «дом-облако» в стиле Minecraft

Архитектурная студия Skidmore, Owings & Merrill раскрыла подробности своего масштабного проекта штаб-квартиры для компании Alibaba (владелец Aliexpress) в Шанхае. Внешний вид здания напоминает огромное облако из Minecraft.

Штаб-квартира площадью 75 000 квадратных метров состоит из отдельных модулей в виде куба. В них будут размещены офисы разных отделов, террасы, конференц-залы. В центре здания будет огромный сад, где сотрудники разных модулей смогут встречаться и обсуждать деловые вопросы.

Alibaba строит свое здание с упором на экологию так же, как Apple. На крыше дома будут расположены специальные насосы для сбора дождевой воды, переработки и подачи в краны. Также предусмотрены системы природного освежения воздуха, чтобы не использовать кондиционеры. О наличии солнечных панелей для генерации электричества пока речь не шла.

Стекло здания получит специальное покрытие. Искусственный интеллект будет регулировать количество дневного света в помещениях для более продуктивной работы работников. Пока Skidmore, Owings & Merrill только подготовила чертеж проекта штаб-квартиры Alibaba. Сроки начала строительства пока не установлены.

iLenta По материалам:

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