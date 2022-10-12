Alibaba больше не финансирует российский AliExpress: уволены сотни сотрудников — Finance.ua

Alibaba больше не финансирует российский AliExpress: уволены сотни сотрудников Сегодня 23:14 — Фондовый рынок

Alibaba больше не финансирует российский AliExpress: уволены сотни сотрудников

На фоне полномасштабного вторжения россии в Украину, один из крупнейших маркетплейсов страны-агрессора «AliExpress россия» оказался на грани выживания. Дело в том, что главный акционер проекта, китайская Alibaba Group, отказался его финансировать.

Остальные акционеры также прекратили инвестиции в российский проект. Об этом пишет ряд СМИ страны-агрессора.

Вскоре после 24 февраля китайская Alibaba сообщила партнерам, что больше не будет давать денег на развитие проекта «AliExpress россия». При этом до полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину у компании и ее акционеров были достаточно амбициозные планы по продвижению маркетплейса на местном рынке.

Однако, вслед за Alibaba, финансовые вливания в проект впоследствии прекратили и российские инвесторы маркетплейса, в частности:

холдинг USM Алишера Усманова;

VK;

российский фонд прямых инвестиций.

В то же время отмечается, что с конца февраля штат «AliExpress россия» значительно сократился. На фоне отсутствия финансирования, маркетплейс уволил около половины команды. Заметим, что к 24 февраля штат компании насчитывал более 1 тысячи российских сотрудников.

Кроме того, пришлось отказаться и от локального маркетплейса — основного проекта, развитием которого команда AliExpress занималась последние три года. Подразделение, работавшее на российский сегмент, сейчас закрыто.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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