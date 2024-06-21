Alfa Romeo раскрыла подробности недорогого спортивного электрокроссовера (фото) — Finance.ua

Alfa Romeo раскрыла подробности недорогого спортивного электрокроссовера (фото)
Новая Alfa Romeo Junior (ранее известная как Milano) получит мощную спортивную версию Veloce. Кроссовер будет электромобилем, а его цена составит чуть больше 40 000 евро.
Его подробности раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.
Кроссовер Alfa Romeo Junior Veloce оснастили электромотором на 280 л.с. и 345 Н∙м. Примечательно, что ранее итальянский автопроизводитель анонсировал мощность на уровне 240 сил.
Разгон до сотни займет менее 6 с. Аккумуляторная батарея на 54 кВт∙ч обеспечивает запас хода почти 400 км.
Чтобы справиться с такой тягой, установлен спортивный дифференциал Torsen. Также доработали рулевое управление и подвеску Alfa Romeo Junior, а клиренс занизили на 25 мм. Диаметр передних тормозных дисков был увеличен до 380 мм.
Отличить электромобиль Alfa Romeo Junior Veloce можно по более агрессивным бамперам, обвесу и 20-дюймовым дискам. Узор решетки радиатора имитирует логотип Alfa Romeo.
В салоне Alfa Romeo Junior Veloce установлены спортивные рули и кресла. В украшении использовали алькантару.
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