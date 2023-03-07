Активы Жеваго арестованы на обеспечение иска Фонда на 46 млрд грн — Finance.ua

Активы Жеваго арестованы на обеспечение иска Фонда на 46 млрд грн Сегодня 12:35 — Фондовый рынок

Фонд гарантирования вкладов физических лиц добился ареста активов собственника АО «Банк «Финансы и кредит» Константина Жеваго в рамках обеспечения иска о возмещении убытков Банка и его кредиторов на сумму около 46 млрд грн.

Об этом сообщил ФГВФЛ.

Соответствующее решение было принято Хозяйственным судом Киева по заявлению Фонда об обеспечении иска.

Принимая это решение, суд учел предоставленные Фондом подтверждения того, что ответчик в течение длительного времени пытался разными способами скрывать факт владения принадлежащим ему имуществом, за счет которого в будущем могут быть удовлетворены исковые требования Фонда к Константину Жеваго.

Хотя, согласно ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», руководители, владельцы существенного участия и конечные бенефициарные владельцы неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, обязаны предоставить Фонду по его требованию информацию обо всем принадлежащем им имуществе (активах) и обязательствах, Жеваго такое требование не выполнил.

В результате суд наложил арест на следующие активы:

часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат»;

часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ООО «Еристовский горно-обогатительный комбинат»;

часть корпоративных прав в размере 50,3% от уставного капитала ООО «Билановский горно-обогатительный комбинат»;

которые косвенно принадлежат Константину Жеваго через FERREXPO AG.

Кроме того, суд запретил другим связанным с ним компаниям отчуждать указанные активы.

«Это решение — очередной шаг по защите интересов кредиторов банка «Финансы и кредит», — подчеркнул заместитель директора-распорядителя Фонда Виктор Новиков. — Сейчас иск Фонда к владельцу банка находится в первой инстанции в украинской юрисдикции, и крайне важно, чтобы за время рассмотрения этого дела активы были сохранены в полном объеме и впоследствии могли быть направлены на возмещение ущерба, нанесенного кредиторам банка.

Большое значение имело то, что Высокий Суд Англии и Уэльса при рассмотрении дела по иску Фонда против владельца Банка пришел к выводу , что существует достаточно оснований для всемирного ареста активов Жеваго".

Напомним, 04.01.2023 Фонд подал иск в Хозяйственный суд г. Киева против собственника Банка Константина Жеваго о возмещении убытков Банка и его кредиторов на сумму почти 46 млрд грн. Эти убытки были нанесены Банку путем систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления средств принадлежащим ему же компаниям-нерезидентам без надлежащего обеспечения, что имеет признаки фиктивности. 01.03.2023 Фондом было подано заявление об обеспечении иска, которое суд удовлетворил.

Очередное заседание Хозяйственного суда Киева по этому делу состоится 13.03.2023.

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