Активы системы негосударственного пенсионного обеспечения возросли на 6,8% за 2022 г. — Finance.ua

Активы системы негосударственного пенсионного обеспечения возросли на 6,8% за 2022 г. Сегодня 19:45 — Казна и Политика

Активы системы негосударственного пенсионного обеспечения в 2022 году возросли на 263,2 млн грн, или на 6,8% — до 4,14 млрд, однако количество негосударственных пенсионных фондов (НПФ) снизилось с 64 до 55, сообщила инвестиционная группа ICU в Телеграме в пятницу.

«Война больно ударила по украинскому финансовому сектору, и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) не стали исключением. Инфляция, девальвация, рост учетной ставки, переоценка стоимости ОВГЗ, низкие ставки по депозитам, отчуждение акций части украинских компаний, падение мировых индексов — это далеко не полный перечень вызовов, с которыми столкнулись украинские пенсионные фонды в первый год войны», — отметила ICU, являющаяся крупным игроком на рынке.

Как уточнил директор по управлению активами группы ICU Григорий Овчаренко, положительной доходности достигли 34 НПФ, в том числе у восьми из них она превысила среднегодовой показатель доходности годовых депозитов (9,75%), но ожидаемо ни один из них не превысил инфляции, составлявшей 26,6%.

Среди других проблем он назвал девальвацию гривны к доллару на 34%, падение индекса S&P 500 на 19,4%, а также отчуждение в пользу государства популярных на рынке акций «Укрнафты» и «Мотор Січі». Овчаренко отметил, что эти бумаги были в портфелях 23 из 57 НПФ.

В то же время он отметил, что эмитенты корпоративных облигаций на этот раз повели себя гораздо более ответственно, в частности, в полном объеме были погашены выпуски муниципальных облигаций Харькова и Львова, а компании «Укрпочта», «Новая почта», «РУШ», «Альфа-Лизинг», «Маневео», «С.С. Лоан» также произвели погашение или полный выкуп своих облигаций.

ICU отметила, что кризисный год подчеркнул действенность консервативных стратегий лучших украинских НПФ.

«Хотя преодолеть внезапную сверхвысокую военную инфляцию им не удалось, однако на отрезках 5+ лет топовым НПФ удается сохранять сбережения от инфляции», — отметил Овчаренко.

По его данным, средняя доходность НПФ «Династия» под управлением ICU за три последних года составила 9,5% годовых, за 5 лет — 11,84%, за 10 лет — 19,44%, тогда как инфляция соответственно 13,49%. 10,81% и 14,4%.

Согласно данным НКЦБФР, средневзвешенный рост чистой стоимости пенсионных активов за 2022 год составил 5,68%, а с учетом корпоративного пенсионного фонда НБУ — 7,35%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.