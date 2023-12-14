Акция «Супер кэшбек из Ria» продолжается: получайте денежные переводы Ria Money Transfer в мобильном приложении ПУМБ Online и выигрывайте 200 грн, 1000 грн или 1200 грн кэшбека — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Акция «Супер кэшбек из Ria» продолжается: получайте денежные переводы Ria Money Transfer в мобильном приложении ПУМБ Online и выигрывайте 200 грн, 1000 грн или 1200 грн кэшбека Сегодня 09:50 — Личные финансы

Акция «Супер кэшбек из Ria» продолжается: получайте денежные переводы Ria Money Transfer в мобильном приложении ПУМБ Online и выигрывайте 200 грн, 1000 грн или 1200 грн кэшбека

Напоминаем о шансе получить 200 грн или 1000 грн кэшбека за полученный в приложении ПУМБ Online денежный перевод Ria Money Transfer от 50 USD/EUR. Один участник может получить оба кэшбека.

Розыгрыш кэшбеков проходит с помощью сервиса random.org. Акция действует до 15 января 2024 года. Участие в акции доступно как существующим, так и новым клиентам банка. Новым клиентам достаточно скачать приложение ПУМБ Online, зарегистрироваться с помощью цифровых документов и открыть карту всеКАРТА.

Подробные правила и условия акции доступны по ссылке

Информация об акции на сайте Ria Money Transfer

ПУМБ По материалам:

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