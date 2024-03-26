Акция «Окрыленные любовью»: сервис кредитования запускает романтический розыгрыш! — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
АКЦИЯ

Акция «Окрыленные любовью»: сервис кредитования запускает романтический розыгрыш!

Кредит&Депозит
34
Акция «Окрыленные любовью»: сервис кредитования запускает романтический розыгрыш!
Акция «Окрыленные любовью»: сервис кредитования запускает романтический розыгрыш!
Весна окрыляет любовью, а Pango — подарками! Сервис микрокредитования Панго объявляет акцию «Окрыленные любовью». Условия просты: клиенты, которые оформят кредит онлайн с 25 по 31 марта, имеют шанс выиграть подарок для себя и своей половинки.

Призовой фонд

Участники акции «Окрыленные любовью» смогут выиграть такие ценные призы как:
  • Впечатления на двоих: романтические мастер-классы, кулинарные туры и дегустации вин в самых уютных местах города;
  • Подарочные сертификаты от ювелирных и магазинов техники;
  • Денежный эквивалент общей стоимостью до 20 000 гривен.

Правила акции:

Выиграть невероятные впечатления может каждый клиент сервиса Панго, который оформит займ с 25 марта по 31 марта. Среди участников будет выбрано целых 8 победителей, которые будут определены методом жеребьевки с помощью сайта random.org.
Принять участие в акции могут все украинцы в возрасте от 18 до 65 лет, которые имеют паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Для оформления онлайн кредита достаточно выбрать желаемую сумму и срок пользования на сайте Панго с помощью калькулятора, пройти идентификацию через сервис BankID и добавить свою карту для зачисления средств. Весь процесс взятия займа занимает до 15 минут и доступен 24/7.

Условия кредитования Pango:

Pango предлагает быстрые микрокредиты на карту на любые цели. Условия кредитования просты и понятны: новым клиентам доступна сумма до 12 000 гривен, а постоянным клиентам — до 20 000 гривен. Срок погашения составляет до 120 дней. Есть возможность оплаты кредита онлайн и наличными через терминалы самообслуживания, доступна возможность частичного и досрочного погашения. Если же не клиент не успевает погасить вовремя, то в Pango можно продлить срок льготного периода с помощью пролонгации. Процентная ставка в день в льготном периоде составляет от 0,01% до 2,1%, а реальная годовая процентная ставка — от 2940,90% до 11 356,30%.
Типичный пример расчета общей стоимости кредита:
  • Займ оформлен на сумму: 5000 грн;
  • Срок пользования: 110 дней (из которых льготный период — 20 дней);
  • Процентная ставка в льготном периоде — 0,01% в день;
  • Стандартная ставка в течение текущего периода — 2,3%;
Если клиент возвращает микрокредит до даты завершения льготного периода, то общие расходы составят 10,00 грн, а стоимость — 5010,00 грн. Если клиент пользуется займом весь срок, то общие расходы — 10 360,00, а общая стоимость — 15 360,00 грн.
Существенные характеристики услуги потребительского кредита
Предупреждение о последствиях для потребителя
Дари родным любовь вместе с Pango!
ООО «ФК «Независимые финансы» финансовое учреждение Свидетельство ФК №В507 от 28.01.2022 г.; имеет действующую лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита выданную НБУ от 28.01.2022р., 1 135, город Киев, улица Жилянская, дом 101, офис 3. Контакты: +38 044 337 03 37 (9:00—20:00). info@pango.com.ua. pango.com.ua/
По материалам:
Pango
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.