Акция «Окрыленные любовью»: сервис кредитования запускает романтический розыгрыш! — Finance.ua

АКЦИЯ Акция «Окрыленные любовью»: сервис кредитования запускает романтический розыгрыш! Сегодня 09:33 — Кредит&Депозит

Акция «Окрыленные любовью»: сервис кредитования запускает романтический розыгрыш!

Весна окрыляет любовью, а Pango — подарками! Сервис микрокредитования Панго объявляет акцию «Окрыленные любовью». Условия просты: клиенты, которые оформят кредит онлайн с 25 по 31 марта, имеют шанс выиграть подарок для себя и своей половинки.

Призовой фонд

Участники акции «Окрыленные любовью» смогут выиграть такие ценные призы как:

Впечатления на двоих: романтические мастер-классы, кулинарные туры и дегустации вин в самых уютных местах города;

Подарочные сертификаты от ювелирных и магазинов техники;

Денежный эквивалент общей стоимостью до 20 000 гривен.

Правила акции:

Выиграть невероятные впечатления может каждый клиент сервиса Панго, который оформит займ с 25 марта по 31 марта. Среди участников будет выбрано целых 8 победителей, которые будут определены методом жеребьевки с помощью сайта random.org.

Принять участие в акции могут все украинцы в возрасте от 18 до 65 лет, которые имеют паспорт гражданина Украины и идентификационный код. Для оформления онлайн кредита достаточно выбрать желаемую сумму и срок пользования на сайте Панго с помощью калькулятора, пройти идентификацию через сервис BankID и добавить свою карту для зачисления средств. Весь процесс взятия займа занимает до 15 минут и доступен 24/7.

Условия кредитования Pango:

Pango предлагает быстрые микрокредиты на карту на любые цели. Условия кредитования просты и понятны: новым клиентам доступна сумма до 12 000 гривен, а постоянным клиентам — до 20 000 гривен. Срок погашения составляет до 120 дней. Есть возможность оплаты кредита онлайн и наличными через терминалы самообслуживания, доступна возможность частичного и досрочного погашения. Если же не клиент не успевает погасить вовремя, то в Pango можно продлить срок льготного периода с помощью пролонгации. Процентная ставка в день в льготном периоде составляет от 0,01% до 2,1%, а реальная годовая процентная ставка — от 2940,90% до 11 356,30%.

Типичный пример расчета общей стоимости кредита:

Займ оформлен на сумму: 5000 грн;

Срок пользования: 110 дней (из которых льготный период — 20 дней);

Процентная ставка в льготном периоде — 0,01% в день;

Стандартная ставка в течение текущего периода — 2,3%;

Если клиент возвращает микрокредит до даты завершения льготного периода, то общие расходы составят 10,00 грн, а стоимость — 5010,00 грн. Если клиент пользуется займом весь срок, то общие расходы — 10 360,00, а общая стоимость — 15 360,00 грн.

Дари родным любовь вместе с Pango!

ООО «ФК «Независимые финансы» финансовое учреждение Свидетельство ФК №В507 от 28.01.2022 г.; имеет действующую лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита выданную НБУ от 28.01.2022р., 1 135, город Киев, улица Жилянская, дом 101, офис 3. Контакты: +38 044 337 03 37 ( 9:00—20:00 ). info@pango.com.ua. pango.com.ua/

Pango По материалам:

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