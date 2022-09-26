Акция от Moneyveo "Призы для козака ко Дню защитника!" — Finance.ua
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Акция от Moneyveo "Призы для козака ко Дню защитника!"

Фондовый рынок
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Акция от Moneyveo "Призы для козака ко Дню защитника!"
Ко Дню защитников и защитниц Украины Манивео объявляет новую акцию с розыгрышем призов. Трое счастливчиков получат сертификаты на приобретение экипировки. Победители смогут порадовать покупками как себя, так и защитников.
«14 октября вся Украина традиционно чествует своих героев. В этом году праздник актуален как никогда, — прокомментировали в компании. — Потому что каждый украинец и украинка достойны этого почетного звания. Moneyveo реализует несколько проектов КСО, направленных на помощь украинским военным, а специально к празднику защитников хотели бы поднять боевой дух еще и гражданскому населению, поэтому запустили эту акцию.»
По условиям «Призы для козака ко Дню защитника!», среди клиентов состоится розыгрыш трех сертификатов на приобретение подарков: туристического снаряжения, тактической одежды и обуви, квадрокоптеров, инструментов, товаров для охоты и рыбалки, экипировки и аксессуаров. Номинал каждого сертификата — 50 000 грн. Стать участником акции может каждый клиент Moneyveo, оформивший кредит Smart или Comfort в период с 26 сентября по 16 октября. Чем больше кредитов, тем больше шансов на выигрыш.
20 октября будет проведен розыгрыш призов. Видео розыгрыша появится на YouTube канале Moneyveo. Имена победителей ищите в разделе «Новости» на сайте Moneyveo. Представители компании дополнительно позвонят по телефону трем счастливчикам, чтобы поздравить и согласовать условия получения выигрыша.
Акция действует по всей территории Украины, за исключением районов проведения боевых действий, временно оккупированных и окруженных территорий. Лицензия Нацкомфинуслуг от 14.05.2015, бессрочная.
Подробности на moneyveo.ua
Кредит СМАРТ: срок до 5 лет, сумма до 22 000 грн, реальная годовая процентная ставка от 3,71% годовых.
Кредит «КОМФОРТ»: срок до 140 дней, сумма до 30 000 грн, реальная годовая процентная ставка от 313,94% годовых.
Подробные условия предоставления финансовой услуги и расчеты реальной годовой процентной ставки — на moneyveo.ua/ru/confidentiality/tariffs/.
Заполнение заявки не гарантирует получение кредита.
По материалам: Moneyveo
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