Акция «Осенняя пора с Ria»: получайте денежные переводы в мобильном приложении ПУМБ Online и получайте 100 грн кешбека — Finance.ua
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Акция «Осенняя пора с Ria»: получайте денежные переводы в мобильном приложении ПУМБ Online и получайте 100 грн кешбека

Финтех и Карты
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Акция «Осенняя пора с Ria»: получайте денежные переводы в мобильном приложении ПУМБ Online и получайте 100 грн кешбека
Акция «Осенняя пора с Ria»: получайте денежные переводы в мобильном приложении ПУМБ Online и получайте 100 грн кешбека
С 1 октября по 31 декабря 2022 года получайте денежные переводы Ria Money Transfer в мобильном приложении ПУМБ Online и получайте 100 грн кешбека за каждый денежный перевод.
Получить кешбек очень просто:
  • зайдите в мобильное приложение ПУМБ Online
  • выберите пункт «Международные переводы» в разделе «Платежи»
  • выберите систему Ria Money Transfer и укажите контрольный номер перевода
  • проверьте информацию и выберите карту
  • одобрите получение перевода ОТР паролем
Один клиент может получить несколько кешбеков, но не более 5 выплат в месяц.
Акция действует на денежные переводы Ria Money Transfer, отправленные из-за границы и полученные с помощью мобильного приложения ПУМБ Online. Период действия акции с 01.10 по 31.12.2022 или до исчерпания фонда вознаграждения. Участие в акции доступно как существующим, так и новым клиентам ПУМБ. Новым клиентам банка достаточно пройти процедуру идентификации через приложение Дія.
Подробные правила и условия акции доступны по ссылке.
Информация об акции на сайте Ria Money Transfer.
Клиентам ПУМБ доступні переводы системы Ria Money Transfer сразу в трех платежных каналах банка:
  • в мобильном приложении ПУМБ Online (только клиенты, получившие переводы с помощью приложения ПУМБ Online в период с 1 октября по 31 декабря 2022 года, принимают участие в акции «Осенняя пора с Ria»)
  • на горячей линии банка по телефону: +38 044 290 7290. Для этого необходимо позвонить с финансового номера клиента на горячую линию и оставить заявку на получение перевода Ria Money Transfer, указав контрольный номер перевода, страну отправления, сумму и валюту перевода. Обратите внимание, что заявку может оставить только получатель перевода
  • в отделении банка. Для этого необходимо посетить ближайшее отделение ПУМБ и сообщить работнику банка контрольный номер перевода системы Ria Money Transfer, сумму и валюту перевода. При себе обязательно иметь документ, удостоверяющий личность
Перевод средств через системы мгновенных переводов — надежный инструмент поддержки друзей и родных в Украине.
Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) — ровесник независимой Украины. ПУМБ - это крупный и надежный частный банк, финансовый советник и помощник как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов. ПУМБ входит в список НБУ системно важных банков страны. ПУМБ — один из 5 банков, уполномоченных на хранение запасов наличных НБУ. Банку доверяет более 1,8 млн. клиентов — физических лиц и почти 97 тыс. корпоративных клиентов. ПУМБ уже более 30 лет выполняет все обязательства перед клиентами, государством и сотрудниками и, несмотря на войну, продолжает своевременно выплачивать депозиты и другие выплаты согласно условиям договоров. Более того, как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц, за 8 месяцев 2022 года банк, выплатил вкладчикам банков-банкротов более 535 млн. Надежность банковских вкладов в августе 2022 года была подтверждена независимым рейтинговым агентством «Кредит-Рейтинг» на уровне «5» (наивысшая надежность).
Ria Money Transfer является одним из мировых лидеров среди систем денежных переводов для физических лиц. Компания входит в группу Euronet Worldwide и имеет сеть более 507 тыс. пунктов обслуживания в 160 странах мира.
По материалам:
ПУМБ
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