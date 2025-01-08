Акция «Ключ к финансовому комфорту» 💰 продлена до 9 января — Finance.ua
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Акция «Ключ к финансовому комфорту» 💰 продлена до 9 января

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Акция «Ключ к финансовому комфорту» 💰 продлена до 9 января
Акция «Ключ к финансовому комфорту» 💰 продлена до 9 января
Finance.ua вместе с коллегами из портала Минфин запустили опрос «Ключ к финансовому комфорту», ​​который поможет нам лучше понять финансовые привычки и потребности украинцев.

Почему это важно

Ваши ответы позволят нам понять, какие услуги наиболее актуальны сегодня.
На основе этой информации мы разработаем сервисы, которые будут отвечать вашим потребностям и сделают финансовую жизнь более легкой и комфортной.
📌 Ваше время стоит денег, поэтому участники опроса смогут выиграть 5000 гривен.
🕒 15 минут вашего времени = лучшие услуги для всех + шанс выиграть 5000 гривен еженедельно!

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По материалам:
Finance.ua
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