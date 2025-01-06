Акция «Ключ к финансовому комфорту» 💰 продлена до 9 января Сегодня 14:20 — Личные финансы

Акция «Ключ к финансовому комфорту» 💰 продлена до 9 января

Finance.ua совместно с коллегами из портала Минфин запустили опрос «Ключ к финансовому комфорту», ​​который поможет лучше понять финансовые привычки и потребности украинцев.

Почему это важно

Ваши ответы позволят нам понять, какие услуги наиболее актуальны сегодня.

На основе этой информации мы разработаем сервисы, которые будут отвечать вашим потребностям и сделают финансовую жизнь более легкой и комфортной.

📌 Ваше время стоит денег, поэтому участники опроса смогут выиграть 5000 гривен.

🕒 15 минут вашего времени = лучшие услуги для всех + шанс выиграть 5000 гривен каждую неделю!

Первые Денежные Поощрения уже отправлены двум Победителям!

Пройдите опрос до завершения Акции — не упустите возможность выиграть приз!

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