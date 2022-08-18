Акционеры украинского «Альфа-банка» одобрили смену названия на «Сенс Банк» — Finance.ua
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Акционеры украинского «Альфа-банка» одобрили смену названия на «Сенс Банк»

Фондовый рынок
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Акционеры украинского «Альфа-Банка» во время дистанционного заседания 12 августа приняли решение о переименовании банка в АО «Сенс Банк» (Sense Bank).
Соответствующее решение будет обнародовано на следующей неделе, передает «Интерфакс-Украина».
«Когда правление определялось с новым брендом, решение стало очевидным. Последние два года наш приоритет — развитие цифрового банка Sense SuperApp. Наш банк всегда был технологичным. Эта особенность теперь отражена и в названии», — заявила председатель правления банка Алла Комиссаренко в ответе агентству.
В банке добавили, что проведенное собрание — один из ключевых этапов юридических процедур по изменению названия, а следующим шагом станет регистрация нового устава.
Напомним:
«Альфа-Банк Украина» меняет название на «Сенс Банк», о чем уже уведомил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.
После наложения санкций на российских акционеров Альфа-Банка НБУ отстранил их от управления и назначил независимым доверенным представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова.
«Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в россии бренда», — заявил тогда Дянков.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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