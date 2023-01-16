Акции российских банков передали государству — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Акции российских банков передали государству

Фондовый рынок
108
Акции российских банков передали государству
Акции российских банков передали государству
Фонд гарантирования вкладов физических лиц передал государству акции российских банков.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Фонд передал государству в лице государственного предприятия «Национальный фонд инвестиций Украины» акции дочерних структур российских государственных банков в Украине, в частности:
  • корпоративные права в размере 5 080 310 373 простых именных акций, что составляет 99,77% уставного капитала Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (ПАО «Проминвестбанк»), то есть все принадлежавшие «Вэб.рф» акции;
  • корпоративные права в размере 24 065 460 500 простых именных акций, что составляет 100% уставного капитала Акционерного общества «Международный Резервный Банк» (АО «МР Банк»), принадлежавших «Сбербанку России».

Читайте также: Банкопад 4.0: быть или не быть?

Напомним, в мае 2022 года Фонд на основании решения СНБО заменил «материнские» банки Проминвестбанк и МР Банк в реестре кредиторов на государство. Также, согласно этому решению, Фонд в декабре обеспечил перечисление в специальный фонд государственного бюджета средств с накопительных счетов этих банков.
Место для вашей рекламы
«Конфискованные средства правительство планирует использовать для восстановления разрушенного жилья украинцев, — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай. — Передача акций — очередной, но не последний этап конфискации активов государства-агрессора. Теперь все активы, которые останутся после расчета с кредиторами этих банков, будут переданы государству Украина. Замечу, что российские акционеры с мая 2022-го в список кредиторов не входят».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.