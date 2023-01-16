Акции российских банков передали государству — Finance.ua

Акции российских банков передали государству Сегодня 15:26 — Фондовый рынок

Акции российских банков передали государству

Фонд гарантирования вкладов физических лиц передал государству акции российских банков.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Фонд передал государству в лице государственного предприятия «Национальный фонд инвестиций Украины» акции дочерних структур российских государственных банков в Украине, в частности:

корпоративные права в размере 5 080 310 373 простых именных акций, что составляет 99,77% уставного капитала Публичного акционерного общества «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (ПАО «Проминвестбанк»), то есть все принадлежавшие «Вэб.рф» акции;

корпоративные права в размере 24 065 460 500 простых именных акций, что составляет 100% уставного капитала Акционерного общества «Международный Резервный Банк» (АО «МР Банк»), принадлежавших «Сбербанку России».

Напомним, в мае 2022 года Фонд на основании решения СНБО заменил «материнские» банки Проминвестбанк и МР Банк в реестре кредиторов на государство. Также, согласно этому решению, Фонд в декабре обеспечил перечисление в специальный фонд государственного бюджета средств с накопительных счетов этих банков.

«Конфискованные средства правительство планирует использовать для восстановления разрушенного жилья украинцев, — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай. — Передача акций — очередной, но не последний этап конфискации активов государства-агрессора. Теперь все активы, которые останутся после расчета с кредиторами этих банков, будут переданы государству Украина. Замечу, что российские акционеры с мая 2022-го в список кредиторов не входят».

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