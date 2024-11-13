Акции Nissan резко подскочили: причина — Finance.ua

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Акции Nissan резко подскочили: причина

Фондовый рынок
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Акции Nissan подскочили на 20% после того, как стало известно, что фонд, которым управляет инвестор-активист Effissimo Capital Management, приобрел долю в японском автопроизводителе, который испытывает трудности.
Об этом сообщает Financial Times.
Сингапурский хедж-фонд Effissimo известен своими громкими кампаниями против некоторых из самых крупных имен в корпоративной Японии, включая Toshiba и судоходную компанию Kawasaki Kisen.
Акции Nissan закрылись на 12% в Токио, отыграв большую часть обвала на прошлой неделе после того, как компания объявила о мерах, включающих сокращение 9000 рабочих мест после квартального убытка и второго за год снижения годовой прибыли.
Ожидание того, что Effissimo увеличит свою долю свыше 5%, привели к тому, что спекулянты начали закрывать свои короткие позиции в автопроизводителе, открытые после его плохих результатов на прошлой неделе.
По мнению аналитиков и брокеров, ухудшение финансовых показателей Nissan подтолкнуло рынок к предположениям, что компания, которая сейчас стоит 10 млрд долл., может стать объектом поглощения или спровоцировать более широкие потрясения в японской автомобильной промышленности.
Третий по величине автопроизводитель Японии погрузился в кризис, поскольку сталкивается с жестокой конкуренцией со стороны китайских конкурентов по производству электромобилей во главе с BYD.
Снизив свой годовой прогноз прибыли на 70% до 150 млрд иен, Nissan пообещал осуществить несколько шагов по реструктуризации, включая сокращение производственных мощностей на 20%, продажу своей доли в Mitsubishi Motors на 10% и сокращение заработной платы главного исполнительного директора Макото Учида.
По материалам:
Економічна Правда
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