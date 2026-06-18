Акции крупнейших нефтегазовых компаний рф обвалились Сегодня 15:12 — Фондовый рынок

Акции крупнейших нефтегазовых компаний рф обвалились

После масштабной атаки беспилотников на Москву 18 июня российский фондовый рынок обвалился. Акции «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл» стремительно потеряли в цене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевого мониторинга.

Согласно обнародованным данным индекса MOEX, в красной зоне оказались почти все ключевые представители российского энергетического сектора.

Больше всего потеряли нефтяные компании

Среди крупнейших компаний падение выглядит так:

«Роснефть» — минус 2,54% (до 328,50 рубля);

«Газпром» — минус 2,01% (до 107,61 рубля);

«Татнефть» — минус 1,79% (до 532,60 рубля);

«Лукойл» — минус 1,71% (до 4457 рублей);

«Новатек» — минус 1,39% (до 1003,60 рубля).

Также снизились акции «Сургутнефтегаза» (-0,99%), «Сбербанка» (-0,70%) и других крупных российских компаний.

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