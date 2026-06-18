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Акции крупнейших нефтегазовых компаний рф обвалились

Фондовый рынок
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Акции крупнейших нефтегазовых компаний рф обвалились
Акции крупнейших нефтегазовых компаний рф обвалились
После масштабной атаки беспилотников на Москву 18 июня российский фондовый рынок обвалился. Акции «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл» стремительно потеряли в цене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевого мониторинга.
Согласно обнародованным данным индекса MOEX, в красной зоне оказались почти все ключевые представители российского энергетического сектора.
Больше всего потеряли нефтяные компании
Среди крупнейших компаний падение выглядит так:
  • «Роснефть» — минус 2,54% (до 328,50 рубля);
  • «Газпром» — минус 2,01% (до 107,61 рубля);
  • «Татнефть» — минус 1,79% (до 532,60 рубля);
  • «Лукойл» — минус 1,71% (до 4457 рублей);
  • «Новатек» — минус 1,39% (до 1003,60 рубля).
Также снизились акции «Сургутнефтегаза» (-0,99%), «Сбербанка» (-0,70%) и других крупных российских компаний.
По материалам:
РБК-Україна
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