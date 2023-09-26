Акции Evergrande падают второй день подряд после того, как ее подразделение пропустило выплату по облигациям — Finance.ua

Акции Evergrande падают второй день подряд после того, как ее подразделение пропустило выплату по облигациям Сегодня 12:44 — Фондовый рынок

Акции Evergrande падают второй день подряд после того, как ее подразделение пропустило выплату по облигациям

Акции китайской Evergrande Group упали вторую сессию подряд, снизившись на 8% после того, как подразделение девелопера пропустило выплату по облигациям.

Об этом пишет Reuters.

Основное внутреннее подразделение Evergrande, Hengda Real Estate Group, заявило поздно вечером 25 сентября на Шеньчженьской фондовой бирже, что не смогло выплатить основную сумму и проценты по облигациям на сумму 4 миллиарда юаней (547 миллионов долларов США), которые должны были быть выплачены до 25 сентября.

«Эта новость появилась после того, как на выходных Evergrande заявила, что не может выпустить новые долговые обязательства из-за продолжающегося расследования в отношении Hengda, в результате чего цена акций Evergrande упала на 22% в понедельник.

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Hengda заявила, что будет вести активные переговоры с держателями облигаций с целью скорейшего достижения решения, одновременно работая над решением долговых рисков и защитой прав и интересов кредиторов", — пишет агентство.

Пропущенный платеж является еще одной неудачей для Evergrande, пережившей один кризис за другим после того, как ее финансовые проблемы стали достоянием общественности в 2021 году, а позже в том же году она объявила дефолт по своим долговым обязательствам.

Evergrande ищет одобрение кредиторов на свои предложения по реструктуризации долга на сумму 31,7 миллиарда долларов, что включает в себя облигации, залог и обязательства обратного выкупа.

Согласно плану, обнародованному в марте этого года, Evergrande предложила кредиторам разные варианты, включая обмен части их долговых обязательств на новые облигации со сроком погашения от 10 до 12 лет.

Напомним, китайский девелопер Evergrande заявил, что, в связи с расследованием по ее флагманскому подразделению Hengda Real Estate Group, он не смог выполнить требования для выпуска новых облигаций в рамках плана реструктуризации долга.

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Економічна Правда По материалам:

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