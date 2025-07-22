Академия Минфин дарит космические подарки по случаю Дня рождения — Finance.ua

Академия Минфин дарит космические подарки по случаю Дня рождения Сегодня 09:57

Академия Минфин приглашает отпраздновать свой День рождения в межгалактическом путешествии. С 22 по 29 июля крутите космическое Колесо фортуны и получите гарантированные призы.

Межгалактическая миссия Академии — сделать финансовую грамотность доступной для каждого украинца. По случаю праздника вы гарантированно получите крутые призы, чтобы прокачать свои скилы в инвестировании и управлении капиталом.

Какие призы можно выиграть

Покрутив Колесо фортуны, вы гарантированно получите один из шести призов:

☄️ возможность самостоятельно выбрать любой курс Академии.

☄️ скидка 30% или 20% на любой курс Академии;

☄️ скидка 40% на курс Академии об инвестировании в ETF;

☄️ билет на конференцию « Жить на проценты 2025 », которая состоится в ноябре;

Принять участие в акции можно с 22 по 29 июля включительно 🎯

Как принять участие

1️⃣ Заполните короткую форму, укажите свое имя и контактные данные;

2️⃣ нажмите на кнопку «КРУТИТЬ КОЛЕСО», чтобы фортуна выбрала для вас подарок;

3️⃣ получите один из 6 крутых подарков.

Присоединяйтесь к празднованию и обретайте знания, которые защитят ваши финансы даже в зоне мощной турбулентности ✈️.

Об Академии Минфин

Академия Минфин — это образовательный проект сайта «Минфин», помогающий украинцам разобраться в популярных инструментах инвестирования, научиться защищать и хранить свои деньги, принимать уверенные финансовые решения даже во время войны.

Потому что инвестирование сегодня — это не только забота о собственном благосостоянии, но и поддержка украинской экономики.

В Академии можно пройти индивидуальное обучение или заказать командное обучение для своего бизнеса. Все программы построены на практических кейсах и экспертизе спикеров — практикующих инвесторов с многолетним опытом.

87% студентов Академии делают свою первую инвестицию уже во время учебы. Эта возможность доступна и вам.

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