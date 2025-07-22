Академия Минфин дарит космические подарки по случаю Дня рождения — Finance.ua

Академия Минфин дарит космические подарки по случаю Дня рождения
Академия Минфин приглашает отпраздновать свой День рождения в межгалактическом путешествии. С 22 по 29 июля крутите космическое Колесо фортуны и получите гарантированные призы.
Межгалактическая миссия Академии — сделать финансовую грамотность доступной для каждого украинца. По случаю праздника вы гарантированно получите крутые призы, чтобы прокачать свои скилы в инвестировании и управлении капиталом.
Какие призы можно выиграть
Покрутив Колесо фортуны, вы гарантированно получите один из шести призов:
☄️ возможность самостоятельно выбрать любой курс Академии.
☄️ скидка 30% или 20% на любой курс Академии;
☄️ скидка 40% на курс Академии об инвестировании в ETF;
☄️ доступ к трем воркшопам об инвестировании в криптовалюты: «Криптопрорыв 1.0», "Криптопрорыв 2.0" и «Криптопрорыв 3.0» от Михаила Серюги;
☄️ билет на конференцию «Жить на проценты 2025», которая состоится в ноябре;
Принять участие в акции можно с 22 по 29 июля включительно 🎯
Как принять участие
1️⃣ Заполните короткую форму, укажите свое имя и контактные данные;
2️⃣ нажмите на кнопку «КРУТИТЬ КОЛЕСО», чтобы фортуна выбрала для вас подарок;
3️⃣ получите один из 6 крутых подарков.
Присоединяйтесь к празднованию и обретайте знания, которые защитят ваши финансы даже в зоне мощной турбулентности ✈️.
Об Академии Минфин
Академия Минфин — это образовательный проект сайта «Минфин», помогающий украинцам разобраться в популярных инструментах инвестирования, научиться защищать и хранить свои деньги, принимать уверенные финансовые решения даже во время войны.
Потому что инвестирование сегодня — это не только забота о собственном благосостоянии, но и поддержка украинской экономики.
В Академии можно пройти индивидуальное обучение или заказать командное обучение для своего бизнеса. Все программы построены на практических кейсах и экспертизе спикеров — практикующих инвесторов с многолетним опытом.
87% студентов Академии делают свою первую инвестицию уже во время учебы. Эта возможность доступна и вам.
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