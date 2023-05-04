AirBaltic запускает пять новых направлений — Finance.ua

AirBaltic запускает пять новых направлений
В летнем расписании латвийской авиакомпании AirBaltic появились новые рейсы из Риги. Пять маршрутов запускают уже в этом месяце. Все маршруты будут в европейские города.
Об этом сообщает Turist.delfi.ee.
Так, авиакомпания уже начала летать по маршруту Рига — Бухарест. 4-го числа запустят рейсы в Бильбао и Тиват, 5-го — в Порту и 9-го — в Бургас. Для всех новых маршрутов предусмотрены удобные стыковочные рейсы из Таллинна.
Новые маршруты:
- Рига — Бухарест (Румыния). Продолжительность рейса — 2 часа 30 минут.
- Рига — Порту (Португалия). Продолжительность рейса — 4 часа 25 минут.
- Рига — Бургас (Болгария). Продолжительность рейса — 2 часа 40 минут.
- Рига — Бильбао (Испания). Продолжительность рейса — 3 часа 50 минут.
- Рига — Тиват (Черногория). Продолжительность рейса — 2 часа 40 минут.
Все направления уже доступны в системе бронирования перевозчика. Там можно посмотреть расписание и забронировать билеты.
Ранее латвийская авиакомпания заявила, что в новом сезоне планирует запустить сразу 20 новых рейсов из Риги, Вильнюса и Таллина.
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