AirBaltic запускает пять новых направлений — Finance.ua

AirBaltic запускает пять новых направлений Сегодня 17:40 — Личные финансы

AirBaltic запускает пять новых направлений

В летнем расписании латвийской авиакомпании AirBaltic появились новые рейсы из Риги. Пять маршрутов запускают уже в этом месяце. Все маршруты будут в европейские города.

Об этом сообщает Turist.delfi.ee

Так, авиакомпания уже начала летать по маршруту Рига — Бухарест. 4-го числа запустят рейсы в Бильбао и Тиват, 5-го — в Порту и 9-го — в Бургас. Для всех новых маршрутов предусмотрены удобные стыковочные рейсы из Таллинна.

Новые маршруты:

Рига — Бухарест (Румыния). Продолжительность рейса — 2 часа 30 минут.

Рига — Порту (Португалия). Продолжительность рейса — 4 часа 25 минут.

Рига — Бургас (Болгария). Продолжительность рейса — 2 часа 40 минут.

Рига — Бильбао (Испания). Продолжительность рейса — 3 часа 50 минут.

Рига — Тиват (Черногория). Продолжительность рейса — 2 часа 40 минут.

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Все направления уже доступны в системе бронирования перевозчика. Там можно посмотреть расписание и забронировать билеты.

Ранее латвийская авиакомпания заявила, что в новом сезоне планирует запустить сразу 20 новых рейсов из Риги, Вильнюса и Таллина.

Телеканал 24 По материалам:

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