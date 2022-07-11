Ахметов выводит инвестиционную компанию SCM из медиа-бизнеса — Finance.ua

Ахметов выводит инвестиционную компанию SCM из медиа-бизнеса Сегодня 17:50 — Фондовый рынок

Миллиардер Ринат Ахметов заявил о «вынужденном выходе» его инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса на выполнение антиолигархического закона, принятого в прошлом году.

Об этом говорится в заявлении Ахметова на сайте SCM.

Он заявил, что на этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий каналов и лицензий печатных медиа в Украине и прекратит деятельность онлайн-медиа МГУ.

Такое решение, подчеркнул он, продиктовано вступлением в силу так называемого антиолигархического закона.

«Как самый крупный частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиа-активов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании SCM продать медиа-бизнес на рыночных условиях», — говорится в заявлении.

Медиа-холдинг Ахметова включает телеканалы «Украина» и «Украина 24»

Економічна Правда По материалам:

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