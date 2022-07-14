Ахметов больше не олигарх. Министр юстиции заявил, что бизнесмен избавился от двух очевидных критериев — Finance.ua

Ахметов больше не олигарх. Министр юстиции заявил, что бизнесмен избавился от двух очевидных критериев Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Бизнесмен Ринат Ахметов больше не подпадает под критерии олигарха после сдачи его бизнес-партнером Вадимом Новинским депутатского мандата и выхода SCM из медийного бизнеса.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире онлайн-дискуссии «ОПОРА.Live».

По словам главы Минюста, отказ Вадима Новинского, являющегося бизнес-партнером Рината Ахметова, от депутатского мандата, убрал прямую связь Ахметова с парламентом и очевидный признак его участия в политической жизни.

Также после решения SCM выйти из медийного бизнеса Ахметов больше не подпадает под критерий закона об олигархах по владению СМИ, подчеркнул министр.

Таким образом, по словам Малюськи, Ахметов осуществил выход сразу из-под двух критериев попадания в перечень олигархов — по поводу участия в политической жизни страны из-за потери мандата его бизнес-партнером Новинским, а также по поводу влияния на медиасферу из-за отказа от лицензий на телерадиотрансляцию «Медиа Группы Украина».

«Он (Ахметов. — Ред.) никогда не хотел попасть в список олигархов, был решительно настроен. Последнее его заявление — это как раз признак того, что своего мнения он не изменил, и он считает этот закон опасным и не хотел бы туда попадать», — заявил Денис Малюська.

Справка Finance.ua:

Верховная Рада приняла закон об олигархах, предусматривающий создание специального реестра в сентябре прошлого года. В частности, лицам из этого списка будет запрещено финансировать политические партии, участвовать в крупной приватизации, а также подавать специальную декларацию;

в СНБО планировали определить первых олигархов до конца мая 2022 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.