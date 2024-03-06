Агроэкспорт через порты Дуная достиг 2,5 млн тонн — Finance.ua

Агроэкспорт через порты Дуная достиг 2,5 млн тонн Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Дунайские порты с начала года отправили на экспорт 3,7 млн т грузов.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook , пишет agro-business.

Зерновых и растительного масла, по его словам, отгрузили 2,5 млн т.

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«Несмотря на рекордные объемы украинского морского коридора, дунайские порты имеют потенциал для роста. „Украинское дунайское пароходство“ предлагает доставку контейнеров в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и в румынский порт Констанца в обход границы с Польшей», — напомнил вице-премьер.

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