Агроэкспорт через порты Дуная достиг 2,5 млн тонн — Finance.ua
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Агроэкспорт через порты Дуная достиг 2,5 млн тонн

Казна и Политика
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Дунайские порты с начала года отправили на экспорт 3,7 млн т грузов.
Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в Facebook, пишет agro-business.
Зерновых и растительного масла, по его словам, отгрузили 2,5 млн т.
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«Несмотря на рекордные объемы украинского морского коридора, дунайские порты имеют потенциал для роста. „Украинское дунайское пароходство“ предлагает доставку контейнеров в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и в румынский порт Констанца в обход границы с Польшей», — напомнил вице-премьер.
По материалам:
Finance.ua
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