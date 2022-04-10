Агрессия рф против Украины повлияет на 25% мировой торговли зерном - Минэкономики — Finance.ua

Агрессия рф против Украины повлияет на 25% мировой торговли зерном - Минэкономики

Сегодня 19:43 — Аграрный рынок

российская агрессия против Украины повлияет примерно на 25% мировой торговли зерновыми и приведет к серьезным последствиям, включая сокращение предложения, рост мировых цен, продовольственную инфляцию и ухудшение доступности продуктов питания в странах-импортерах, особенно пшеницы.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики по итогам заседания Международного совета по зерну (МСЗ).

По оценке заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, российская агрессия против Украины повлияет примерно на 25% мировой торговли зерновыми и повлечет за собой серьезные последствия, включая сокращение предложения, рост мировых цен, продовольственную инфляцию и ухудшение доступности продуктов питания в странах-импортерах, особенно пшеницы.

«При этом россия кроме того, что блокирует украинские порты, сама вводит ограничения на экспорт зерна и минеральных удобрений. Это уже повлияло на мировые цены и безусловно повлияет на будущие урожаи, что отразится на их цене и доступности. Такие действия агрессора — это сознательная провокация, направленная на то, чтобы поставить мир в зависимости от россии», — подчеркнул Качка.

В то же время представитель Украины заверил мировое сообщество, что Украина, одновременно отстаивая свой суверенитет и целостность, продолжает закладывать гарантии продовольственной безопасности и целостности в регионе и мире.

«Несмотря на бомбы и мины оккупантов, мы начали этот посевной сезон, а также продолжаем искать пути выполнения наших международных обязательств, а именно способы доставки зерна потребителям в мире», — сообщил Качка.

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