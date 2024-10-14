Аграрии собрали 57 млн ​​тонн зерновых и масличных культур — Finance.ua

Аграрии собрали 57 млн ​​тонн зерновых и масличных культур Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

Сельскохозяйственные предприятия по состоянию на 11 октября собрали 40,2 млн. тонн зерновых, 17 млн. тонн масличных культур и почти 5 млн. тонн сахарной свеклы с площади 16,8 млн. га.

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия, передают Українські Новини.

В настоящее время намолочено 22,3 млн. тонн пшеницы на площади 4,9 млн. га (100% площадей), также собрано 5,5 млн. тонн ячменя с площади 1,4 млн. га (100%), 10,6 млн. тонн кукурузы с площади 1,9 млн. га (48%) и 465,3 тыс. тонн гороха с площади 212,2 тыс. га (100%).

Кроме того, намолочено 156,1 тыс. тонн проса на площади 82,9 тыс. га (89%) и 124,3 тыс. тонн гречихи на площади 85,8 тыс. га (96%).

Также намолочено 3,5 млн. тонн рапса на площади 1,3 млн. га.

Подсолнечника намолочено 8,8 млн тонн семян на площади 4,3 млн га (87%), сои — 4,8 млн тонн на площади 2,1 млн га (80%).

С валового сбора зерновых лидируют сельхозтоваропроизводители Одесщины — 4,2 млн. тонн, Полтавщины — 3,5 млн. тонн и Кировоградщины — 2,7 млн. тонн.

По урожайности зерновых впереди аграрии Хмельнитчины с показателем 65,5 ц/га, Буковины — 63 ц/га, Черкасской области — 60,5 ц/га и Ивано-Франковской области — 60,2 ц/га.

Аграрии 12 областей проводят сбор сахарной свеклы.

Аграрии начали уборку ранних зерновых.

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует уменьшение урожая зерновых и зернобобовых культур на 6,7% до 56 млн. тонн в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

Українські Новини По материалам:

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