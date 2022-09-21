Аграрии привлекли более 57 млрд грн кредитов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Аграрии привлекли более 57 млрд грн кредитов

Аграрный рынок
24
Украинские аграрии в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9» привлекли в этом году 57,174 млрд грн кредитов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Отмечается, что в целом за 2022 г. по состоянию на 8 сентября уже 30 396 сельхозтоваропроизводителей привлекли кредитов на сумму 57 млрд 174 млн грн.
В том числе под посевную кампанию к 1 июня аграрии привлекли кредитов на сумму 38,551 млрд грн, а с 1 июня 12 314 аграриев привлекли 18,623 млрд грн кредитов.
По программе портфельных гарантий 80% выдано кредитов на сумму 25,6 млрд грн.
В Минагрополитики отмечают, что аграрии привлекают кредиты в размере от 100 тыс. до 90 млн грн в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9». Проценты составляют от 0 до 9% в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.
По материалам:
AgroPortal.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.