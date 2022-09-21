Аграрии привлекли более 57 млрд грн кредитов — Finance.ua

Аграрии привлекли более 57 млрд грн кредитов Сегодня 20:21 — Аграрный рынок

Украинские аграрии в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9» привлекли в этом году 57,174 млрд грн кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что в целом за 2022 г. по состоянию на 8 сентября уже 30 396 сельхозтоваропроизводителей привлекли кредитов на сумму 57 млрд 174 млн грн.

В том числе под посевную кампанию к 1 июня аграрии привлекли кредитов на сумму 38,551 млрд грн, а с 1 июня 12 314 аграриев привлекли 18,623 млрд грн кредитов.

По программе портфельных гарантий 80% выдано кредитов на сумму 25,6 млрд грн.

В Минагрополитики отмечают, что аграрии привлекают кредиты в размере от 100 тыс. до 90 млн грн в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9». Проценты составляют от 0 до 9% в зависимости от категории кредита и субъекта предпринимательства.

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