Аэропорт «Львов» может первым возобновить работу — Finance.ua

Аэропорт «Львов» может первым возобновить работу Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

Украинские аэропорты смогут возобновить свою работу в течение двух недель. Главное условие — безопасность.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков в ходе выступления на 17-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии YES.

По его словам, первым может заработать аэропорт «Львов». Министр отметил, что главная проблема для возобновления полетов гражданских судов — безопасность, а не технические вопросы.

Кроме того, Кубракоа считает, что техническое открытие аэропорта во Львове может реализоваться в рамках «зерновой инициативы», где Украина получит гарантии безопасности от международных партнеров и ООН.

Глава Закарпатского областного совета Владимир Чубирко заявит, что аэропорт Ужгород готовят к открытию и даже уже выделили на это деньги.

Позже в областной военной администрации объяснили, что аэропорт «Ужгород» не готов возобновить работу в ближайшее время. Аэропорт, как минимум, не может работать из-за закрытого над Украиной неба. В то же время нет подписанных документов с Евросоюзом о возможности запуска регулярных рейсов, а сам аэропорт не отвечает техническим характеристикам.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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