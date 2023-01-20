Аэронавигационный фонд солидарности для послевоенного возобновления полетов начал работу, — Мининфраструктуры — Finance.ua
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Аэронавигационный фонд солидарности для послевоенного возобновления полетов начал работу, — Мининфраструктуры

Фондовый рынок
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Аэронавигационный фонд солидарности для послевоенного возобновления полетов приступил к работе.
Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.
«Запускается работа Аэронавигационного фонда солидарности вместе с Евроконтролем... Еще в ноябре 2022 года 41 государство-член Евроконтроля объявило о создании добровольного Фонда солидарности для поддержки Украины на время приостановки выполнения полетов в воздушном пространстве нашей страны», — говорится в сообщении.
В частности, согласно сообщению, этот фонд позволит финансировать мероприятия по возобновлению услуг по аэронавигационному обслуживанию и обеспечит финансовую поддержку Украэроруху на период военного положения.
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«Сегодня нам важно поддержать около четырех тысяч уникальных специалистов украинской аэронавигационной сферы, а также сохранять в надлежащем состоянии аэронавигационную инфраструктуру страны, которая в течение последнего года получила существенные повреждения. Благодаря фонду солидарности мы сможем провести надлежащую подготовку персонала и подготовить аэронавигационную инфраструктуру для послевоенного возобновления полетов. Это та стратегическая работа, которую мы делаем для нашего общего будущего», — заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Справка Finance.ua:

  • 24 февраля 2022 г. с началом вооруженной агрессии россии Украина закрыла воздушное пространство;
  • «Украэрорух» — главный поставщик аэронавигационных услуг в Украине;
  • деятельность компании регулирует Министерство инфраструктуры.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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