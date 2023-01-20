Аэронавигационный фонд солидарности для послевоенного возобновления полетов начал работу, — Мининфраструктуры Сегодня 09:11 — Фондовый рынок

Аэронавигационный фонд солидарности для послевоенного возобновления полетов приступил к работе.

Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.

«Запускается работа Аэронавигационного фонда солидарности вместе с Евроконтролем... Еще в ноябре 2022 года 41 государство-член Евроконтроля объявило о создании добровольного Фонда солидарности для поддержки Украины на время приостановки выполнения полетов в воздушном пространстве нашей страны», — говорится в сообщении.

В частности, согласно сообщению, этот фонд позволит финансировать мероприятия по возобновлению услуг по аэронавигационному обслуживанию и обеспечит финансовую поддержку Украэроруху на период военного положения.

«Сегодня нам важно поддержать около четырех тысяч уникальных специалистов украинской аэронавигационной сферы, а также сохранять в надлежащем состоянии аэронавигационную инфраструктуру страны, которая в течение последнего года получила существенные повреждения. Благодаря фонду солидарности мы сможем провести надлежащую подготовку персонала и подготовить аэронавигационную инфраструктуру для послевоенного возобновления полетов. Это та стратегическая работа, которую мы делаем для нашего общего будущего», — заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

Справка Finance.ua:

24 февраля 2022 г. с началом вооруженной агрессии россии Украина закрыла воздушное пространство;

«Украэрорух» — главный поставщик аэронавигационных услуг в Украине;

деятельность компании регулирует Министерство инфраструктуры.

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Українські Новини По материалам:

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