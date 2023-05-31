Adobe вопреки санкциям ЕС бесплатно продлевает лицензию на свои продукты для россиян — Finance.ua

Adobe вопреки санкциям ЕС бесплатно продлевает лицензию на свои продукты для россиян 31.05.2023, 01:05 — Фондовый рынок

Adobe вопреки санкциям ЕС бесплатно продлевает лицензию на свои продукты для россиян

Компания Adobe, разработчик популярных программ для работы с графикой и видео, автоматически продлевает лицензии своим пользователям в россии без взимания платы.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники.

По словам одного из таких источников, бесплатное продление касается только индивидуальных подписок, приобретенных через официальный сайт Adobe и привязанных к платежной карте.

Другой информатор сообщил, что такая опция появилась всего полгода назад и не позволяет приобрести новую подписку, а лишь продлить действующую.

Напомним, в марте 2022 года Adobe прекратила продажу новых продуктов и услуг в россии. После этого пользователи не могли купить подписки на Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro и т. д. Кроме того, Adobe заблокировала доступ к своим облачным хранилищам российским государственным СМИ.

А уже в апреле 2022 года Adobe разрешила продлевать лицензии своих продуктов для тех клиентов из россии, которые приобрели ее раньше. Однако это касалось только корпоративных пользователей VIP-пакета. Продлить лицензию на использование можно было в онлайн-магазине Softline Store — официального партнера Adobe на территории страны-террориста.

Отметим, что в девятом пакете санкций от Евросоюза вступил в силу запрет на поставку в россию ноутбуков и софта, генераторов и дронов для досуга. Правда, некоторые западные компании до сих пор ищут способы продать свой продукт врагу в обход санкций.

noworries По материалам:

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