Adidas представила беспроводные наушники с солнечной батареей — Finance.ua
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Adidas представила беспроводные наушники с солнечной батареей

Технологии&Авто
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Adidas представила беспроводные наушники с солнечной батареей
Adidas представила беспроводные наушники с солнечной батареей
Компания Adidas анонсировала беспроводные полноразмерные наушники RPT-02 SOL, которые, как утверждается, могут обеспечить практически неограниченное время автономной работы. Новинка уже доступна для заказа по цене приблизительно $230.
Модель накладного типа оборудована 45-мм динамическими излучателями с диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц. За обмен данными с источником сигнала отвечает контроллер Bluetooth 5.2; радиус действия достигает 10 м. Устройство имеет защиту от влаги, пота и пыли в соответствии со стандартом IPX4.
Adidas представила беспроводные наушники с солнечной батареей
Наушники могут заряжаться на солнце и при искусственном освещении (технология Powerfoyle), что и позволяет добиться большой автономности. В темноте заявленное время работы достигает 80 часов. На проводное восполнение запаса энергии через порт USB Type-C требуется примерно два часа.
Adidas представила беспроводные наушники с солнечной батареей
В конструкции частично применяется переработанный пластик. Возможно взаимодействие с голосовым ассистентом на смартфоне. Для настройки наушников служит мобильное приложение для операционных систем Android и iOS. Весит устройство 256 г.
По материалам:
3dnews.ru
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