Adidas представила беспроводные наушники с солнечной батареей — Finance.ua

Adidas представила беспроводные наушники с солнечной батареей Сегодня 02:29 — Технологии&Авто

Adidas представила беспроводные наушники с солнечной батареей

Компания Adidas анонсировала беспроводные полноразмерные наушники RPT-02 SOL, которые, как утверждается, могут обеспечить практически неограниченное время автономной работы. Новинка уже доступна для заказа по цене приблизительно $230.

Модель накладного типа оборудована 45-мм динамическими излучателями с диапазоном воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 кГц. За обмен данными с источником сигнала отвечает контроллер Bluetooth 5.2; радиус действия достигает 10 м. Устройство имеет защиту от влаги, пота и пыли в соответствии со стандартом IPX4.

Наушники могут заряжаться на солнце и при искусственном освещении (технология Powerfoyle), что и позволяет добиться большой автономности. В темноте заявленное время работы достигает 80 часов. На проводное восполнение запаса энергии через порт USB Type-C требуется примерно два часа.

В конструкции частично применяется переработанный пластик. Возможно взаимодействие с голосовым ассистентом на смартфоне. Для настройки наушников служит мобильное приложение для операционных систем Android и iOS. Весит устройство 256 г.

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