Acer анонсировала мощный электросамокат с защитой от воды (фото, видео) — Finance.ua
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Acer анонсировала мощный электросамокат с защитой от воды (фото, видео)

Технологии&Авто
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Acer анонсировала мощный электросамокат с защитой от воды (фото, видео)
Acer анонсировала мощный электросамокат с защитой от воды (фото, видео), Фото: ilenta.com
На сайте Acer появилось подробное описание нового продукта компании — электросамоката Predator Extreme PES017.
Его особенностями станут прочная конструкция и мощный двигатель, предназначенный для передвижения даже по экстремальным участкам дорог.
Компания заявляет, что Extreme PES017 одинаково хорошо подходит для езды по городу и бездорожью. Самокат будет оснащен двигателем с максимальной мощностью 390 Вт и крутящим моментом 40 Нм, что позволит разгоняться до 32 км/ч и преодолевать подъемы с уклоном до 18%.
Фото: ilenta.com
Фото: ilenta.com
Емкость аккумулятора самоката составит 48 Вт/ч (до 32 км пробега на одном заряде). На передних и задних колесах будут установлены дисковые тормоза, а защита по стандарту IPX5 позволит использовать электросамокат в любых погодных условиях. Благодаря телескопической подвеске передней вилки, заднему амортизатору и низкому расположению центра притяжения на Predator Extreme можно будет выполнять различные трюки.
Электросамокат поступит в продажу в Европе, на Ближнем Востоке и Африке по цене от 1299 евро во втором квартале текущего года.
По материалам:
iLenta
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