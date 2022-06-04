Абрамович продает британского телеком-оператора Truphone за 1 фунт — Finance.ua

Абрамович продает британского телеком-оператора Truphone за 1 фунт

Сегодня 15:10 — Фондовый рынок

Российский олигарх Роман Абрамович продает свою британскую телекоммуникационную группу Truphone за 1 фунт двум европейским технологичным предпринимателям.

Об этом сообщает Financial Times

Truphone назначил специалиста по реструктуризации FRP Advisory провести продажу активов компании после того, как Британия и ЕС ввели санкции на российского миллиардера.

Компания была оценена в 410 млн фунтов в 2020 году и получила более 300 млн. фунтов стерлингов инвестиций от Абрамовича и двух его российских бизнес-партнеров — Александра Абрамова и Александра Фролова. Абрамович владеет 23% акций, а Абрамов и Фролов делят остальные акции. Компания фиксировала убытки 15 лет подряд, в том числе — 16 млн фунтов в 2020 году.

Телекоммуникационная группа занимается контрактами с корпоративными клиентами, в частности банками, желающими иметь защищенную сеть и избегать платы за роуминг для сотрудников. Он также предоставляет встроенные SIM-карты для ряда технологических компаний, например Apple.

Хакан Коч, немецкий бизнесмен, ставший соучредителем компании подержанных автомобилей Auto1, и его бизнес-партнер Пирос Куссиос, бывший руководитель телекоммуникаций и частный инвестор, будут владеть 90% и 10% компании соответственно.

Хотя Auto1 раньше получал финансирование от Target Global, фирмы венчурного капитала, которой раньше руководил сын Фролова, Коч говорит, что ни он, ни Куссиос не имеют прямых отношений ни с одним из нынешних владельцев Truphone и никогда с ними не встречались.

В рамках продажи, которая, как ожидается, завершится в этом месяце, нынешние собственники обязались инвестировать более 10 млн фунтов в бизнес и возьмут на себя определенные договорные обязательства, по словам людей, знакомых с соглашением.

Разовые платежи и долги, включая штраф в размере 660 тысяч долларов от Федеральной комиссии по связи США, связанный с неправильной информацией о структуре собственности компании, будут уплачены действующими собственниками Truphone.

Согласно договоренностям о продаже, если компания хорошо работать и увеличит свою стоимость из-за листинга на рынке или привлечения капитала, нынешние российские собственники получат до трети первоначальных средств, которые они инвестировали — но только если на них не будут наложены санкции.

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