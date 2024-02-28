90% украинской агропродукции экспортируется по морю — Finance.ua

90% украинской агропродукции экспортируется по морю Сегодня 11:37 — Казна и Политика

90% украинской агропродукции экспортируется по морю

Украина продолжает играть важную роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности. В 2023 году украинские аграрии собрали большой урожай зерновых и масличных культур — более 70 млн тонн и экспортировали продукции почти на 22 млрд долларов.

Это очень важный сигнал для мира, что Украина готова производить и доставлять пищу тем, кто в ней нуждается.

Об этом сообщил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, добиться таких существенных результатов удалось благодаря поддержке международных партнеров и налаживанию экспорта из портов Большой Одессы.

«Украинский зерновой коридор показывает хорошие результаты. 90% всей продукции экспортируется именно по морю. Только в декабре 2023 года Украина экспортировала из Одессы 5 миллионов тонн зерна, один миллион — через Дунай и еще один миллион — транзитом по сухопутному коридору через европейских соседей. Поэтому роль Украины в вопросе глобальной продовольственной безопасности очень важна. Особенно что касается экспорта зерновых в страны Африки и Азии», — отметил Тарас Высоцкий.

Первый заместитель Министра подчеркнул, что в то же время украинские аграрии, пострадавшие из-за вторжения россии, нуждаются в защите.

На конференции будут обсуждаться вопросы преодоления военных рисков для европейского и украинского рынка, глобальные вызовы агрорынка и прогноз урожая-2024, рынок зерновых и масличных культур Черноморского и Дунайского региона, процесс евроинтеграции Украины и другие вопросы.

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