75% граждан США по-прежнему интересуются криптовалютами — опрос — Finance.ua
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75% граждан США по-прежнему интересуются криптовалютами — опрос

Криптовалюта
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75% граждан США по-прежнему интересуются криптовалютами — опрос
75% граждан США по-прежнему интересуются криптовалютами — опрос
Большинство американцев (75% респондентов) в той или иной степени верят в цифровые активы, несмотря на крах FTX.
Это следует из опроса Paxos, пишет forklog.
Приблизительно 72% «немного обеспокоены или совсем не обеспокоены» волатильностью на рынке цифровых активов в 2023 году. Большая часть (52%) по-прежнему заинтересована в криптоинвестициях.
Около 38% респондентов предпочли бы получать криптоактивы в качестве вознаграждения по кредитной карте или программе лояльности, 34% видят в них средство перевода денег друзьям или семье.
В исследовании 5-6 января приняли участие 5000 взрослых респондентов с доходом семьи свыше $50 000 в год, покупавших криптовалюту за последние три года.
Около трети из них впервые приобрели цифровые активы за последние 12 месяцев.
Напомним, в феврале 2023 года аналитическая компания Morning Consult и биржа Coinbase в совместном исследовании выяснили, что 20% взрослого населения США (более 50 млн человек) имеют криптоактивы.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Мінфін.com.ua
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