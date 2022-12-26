74 отделения Sense Bank работают даже без света и связи благодаря сети Power Banking — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ 74 отделения Sense Bank работают даже без света и связи благодаря сети Power Banking Сегодня 12:18 — Фондовый рынок

74 критически важных отделения Sense Bank стали частью общей банковской сети Power Banking, которая создана по инициативе НБУ в ответ на сегодняшние вызовы. Это означает, что отделения будут работать даже в условиях продолжительного отсутствия света. Все они снабжены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи.

Power Banking — это общая банковская сеть, в которую вошли более 1000 отделений системно важных банков по всей Украине. Это ответ банковской системы на возможные вызовы блэкаута. Гарантия для клиентов любого банка, что определенный перечень неотложных банковских услуг будет доступен даже в критической ситуации. С перечнем отделений, входящих в общую банковскую сеть, можно ознакомиться по ссылке

В рамках проекта Sense Bank определил 74 критически важных отделения по всей стране (из них 52 опорных отделения и 22 мини-отделения банка в сети партнера Эпицентр). В частности, в отделениях украинцы смогут:

снять наличные в банкомате;

открыть счета, оформить карты, депозиты;

воспользоваться услугами кассы: проведение платежей, оплата коммунальных услуг, валютообмен, снятие наличных денег, в том числе и с карт других банков.

Также в отделениях банка действует общий «банкоматный национальный роуминг», Sense Bank отменил комиссии за снятие наличных с карт других банков и увеличил лимиты до 20 тыс грн.

«Враг каждый раз пытается вывести из строя энергосистему, поэтому остаться без света и связи, к сожалению, сегодняшние реалии. Мы делаем все возможное, чтобы украинцы имели доступ к банковским услугам в любых условиях. Наши критически важные отделения снабжены резервом непрерывной работы на генераторах до 7 суток, команда просчитала несколько альтернативных вариантов связи. Кроме этого в наших отделениях, при необходимости, украинцы могут погреться, выпить горячий чай и зарядить свои гаджеты в специально отведенных клиентских зонах. На примере отделения в деоккупированном Херсоне — это очень актуально», — говорит Председатель правления Sense Bank Алла Комисаренко.

С начала войны банк интегрировал максимальное количество необходимых операций в цифровой банк Sense SupperApp, что позволяет получить широкий спектр банковских услуг онлайн и минимизирует посещение отделений. При отсутствии связи сохраняйте перечень критически важных отделений Sense Bank, они будут работать в любых условиях.

Sense Bank — один из системно важных банков Украины. Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работают 4,5 тыс. сотрудников.

Сенс Банк По материалам:

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