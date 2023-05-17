713 млн грн: Фонд гарантирования показал, сколько поступило в апреле на счета банков (инфографика) — Finance.ua

713 млн грн: Фонд гарантирования показал, сколько поступило в апреле на счета банков (инфографика) Сегодня 13:00 — Кредит&Депозит

713 млн грн: Фонд гарантирования показал, сколько поступило в апреле на счета банков (инфографика), www.freepik.com

в т. ч. от: реализации имущества, погашения кредитов, аренды имущества, других источников (корсчета, исполнительные производства и т. п. ). В течение апреля 2023 года на счета банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов, поступило 713,0 млн грн,от: реализации имущества, погашения кредитов, аренды имущества, других источников (корсчета, исполнительные производства).

Напомним, средства, поступающие от управления и продажи активов (имущества) неплатежеспособных банков, направляются на удовлетворение требований кредиторов в очередности определенной ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

Какие вклады возвращает ФГВФЛ:

Гарантии Фонда распространяются на вклады во всех работающих банках Украины. Каждому вкладчику гарантируется возмещение средств, привлеченных банком от вкладчика (или поступивших для вкладчика) на условиях:

договора банковского счета;

договора банковского вклада (депозита).

Гарантии распространяются на физические лица, в том числе и на физических лиц-предпринимателей.

Фондом гарантируется возмещение средств, привлеченных банком в наличной или безналичной форме в национальной или иностранной валюте.

Валютные вклады возмещаются в гривне по официальному курсу НБУ на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода банка с рынка.

Справка Finance.ua:

Фонд гарантирования вкладов физических лиц был создан во исполнение Указа президента 10 сентября 1998 года. Первоначальный размер возмещений составил 500 грн. Это примерно 197 долл. по тогдашнему курсу;

через три года Верховная Рада приняла закон «О Фонде гарантирования вкладов физических лиц» (утратил силу. — Ред.). Этим документом, в частности, увеличивалась гарантированная выплата до 1200 грн;

21 сентября 2012 года нардепы приняли закон «О системе гарантирования вкладов физических лиц», который, собственно, и регулирует систему гарантирования вкладов;

участие банков в ФГВФЛ обязательно. Банк получает статус участника Фонда в день получения банковской лицензии;

исключением был Ощадбанк, однако 30 августа государственный банк стал одним из участников Фонда. Ранее вклады в Ощадбанке гарантировались государством.

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