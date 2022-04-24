700 км на одном заряде и огромный экран в салоне: китайцы показали свой аналог Tesla — Finance.ua

700 км на одном заряде и огромный экран в салоне: китайцы показали свой аналог Tesla

700 км на одном заряде и огромный экран в салоне: китайцы показали свой аналог Tesla

Некоторое время китайская компания Changan официально заявила о работе над седаном D-класса под названием C385 — тогда представители китайского автопрома сообщили о желании создать модель на водородных топливных элементах, с гибридной силовой установкой и полностью на электричестве.

А теперь инженеры компании рассказали о характеристиках электрокара, который, впрочем, по многим параметрам проигрывает гибридному собрату. К примеру, в Changan заявили, что C385 электрическим способом проехал 700 километров без подзарядки, тогда как версия на гибридном моторе проезжает на полной заправке 1200 километров.

С другой стороны, для электрокара дальность поездки очень велика — 700 километров это больше, чем могут предложить многие конкуренты. При этом мощность автомобиля оставляет желать лучшего — всего заявлен один электродвигатель мощностью 258 лошадиных сил, расположенный на задней оси.

В компании напомнили, что платформа поддерживает конфигурацию и с двумя электромоторами, которые можно разместить спереди и сзади, но пока такая версия автомобиля не была анонсирована. Возможно, полный привод седану подарят чуть позже, а пока придется наслаждаться задним. И, конечно, ожидать рекордов динамики не стоит — разгон от нуля до сотни китайский электрокар может осилить за 5,9 секунды.

Зато транспортное средство получило автопилот четвертого уровня по классификации SAE — это означает, что автомобиль способен двигаться по заданному маршруту (включая городские дороги) без участия водителя. Но, конечно, это только заявленная функция, которая на момент продажи автомобиля не будет доступна. Скорее всего, владельцы Changan C385 получат автопилот третьего уровня, который уже реализован в автомобилях-конкурентах, так как сейчас на рынке просто нет транспортных средств с полноценным автопилотом, не требующим участия водителя.

К сожалению, китайские разработчики пока не готовы называть стоимость «убийцы Tesla», как и сроки потенциального старта продаж. Но если хотя бы половина из обещанного доберется до релиза, а автомобиль при этом будет стоить дешевле прямых конкурентов по рынку, то как минимум в Китае (компания уже заявила о желании выйти на рынок Европы) появится еще один сильный игрок со стильным седаном. значительным запасом хода на одном заряде.

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