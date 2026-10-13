7 ситуаций, когда вашему бизнесу может потребоваться банковская гарантия

Масштабирование бизнеса требует больших финансовых вложений. При таких условиях доверие — важный инструмент. Но чтобы увеличить свои шансы на получение выгодного контракта или выигрыша тендера, стоит заручиться поддержкой третьей стороны. К примеру, банка, чья гарантия станет главным аргументом в пользу надежности вашего бизнеса.

Что такое банковская гарантия

Банковская гарантия ― обязательство банка выплатить определенную сумму средств в пользу бенефициара (т.е. получателя гарантии), если контрагент (заемщик) не сможет выполнить свои обязательства. Этот документ пригодится при оформлении договоров по договоренности и на основе открытых торгов.

Банковская гарантия является важным инструментом для всех сторон, поскольку каждый получает выгоду:

бенефициар получает обязательство от банка, что в случае нарушения условий договора он получит средства за товар или услугу на условиях, определенных гарантией;

заемщик открывает для себя возможность заключить выгодное соглашение или принять участие в публичных закупках.

Банковские гарантии могут получить компании и предприятия из любой сферы экономики. В 2026 году этим инструментом чаще всего пользуются бизнесы, работающие в оптовой и розничной торговлях, перерабатывающей промышленности, строительстве, энергетическом секторе или предоставляют разнообразные работы и услуги.

Чаще всего компании оформляют тендерные гарантии и гарантии исполнения договора. Это связано с активным участием бизнеса в публичных закупках, где этот документ часто является обязательным условием участия и заключения договора после победы. В то же время, значительную долю рынка по объему занимают также платежные гарантии и гарантии возврата аванса, поскольку они обеспечивают выполнение финансовых обязательств по договорам, которые часто предусматривают значительные суммы платежей или авансов.

Какие документы нужны для оформления

Точный список документов для получения гарантии зависит от требований банка. Обычно юридическим лицам требуются:

заявка на оформление банковской гарантии;

копия тендерной документации, проекта договора или контракта;

финансовая отчетность компании;

учредительные документы компании.

Какие документы нужны для банковской гарантии

ФЛП стоит подготовить выписку из ЕГР, декларацию плательщика единого налога, паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Как и юрлицам, нужно предоставить документ-основание получения банковской гарантии и заполнить заявку.

Когда нужна банковская гарантия

Обычно банковская гарантия нужна в ситуациях, где риски слишком высоки, чтобы верить партнеру на слово. Типичная схема содержит трех участников:

принципал — клиент банка, инициирующий получение гарантии;

гарант ― банк, выдающий банковскую гарантию;

бенефициар ― заказчик товаров/услуг, получивший компенсацию в случае нарушения условий договора/контракта.

Чтобы вы понимали, как это работает на практике, рассмотрим 7 практических ситуаций.

1. Участие в тендерах

Банковская гарантия в публичных закупках предоставляется только на период осуществления процедуры закупки. Другими словами, этот документ защищает заказчика услуги до заключения договора. Он действует сравнительно короткий срок — 30−120 дней.

Кто оформляет гарантию? Участник тендера в интересах заказчика.

Какие риски покрывает гарантия? Она покрывает финансовые потери, если участник/победитель тендера не подписал договор в указанное время, не предоставил своевременно документацию или обеспечение выполнения договора о закупке.

2. Выполнение государственных или коммерческих контрактов

Этот тип банковской гарантии защищает заказчика услуг, уже подписавшего контракт.

Кто оформляет гарантию? Победитель тендера/конкурса, исполнитель контракта в пользу заказчика.

Какие риски покрывает гарантия? Покрывает финансовые потери, если поставщик сорвал сроки, поставил некачественный товар или отказался от сотрудничества/выполнения условий контракта.

3. Обеспечение авансового платежа

Еще один тип банковской гарантии, защищающий заказчика услуг после подписания контракта.

Кто оформляет гарантию? Победитель тендера/конкурса, исполнитель контракта в пользу заказчика.

Какие риски покрывает гарантия? Если подрядчик не выполняет условия договора, банк компенсирует заказчику аванс.

4. Гарантия платежей

Банк-гарант берет на себя обязательство перед продавцом уплатить денежные средства за покупателя, если тот не выполнит свои обязательства (частично или в полном объеме).

Кто оформляет гарантию? Компания-покупатель в пользу продавца/производителя.

Какие риски покрывает гарантия? Если продавец своевременно и качественно поставил товар/оказал услугу, но не получил средства, банк компенсирует недополученную сумму.

Банк выступает гарантом перед продавцом уплатить денежные средства за покупателя, если тот не выполнит свои обязательства

5. Таможенные операции

В этом случае речь идет об обязательстве банка уплатить таможенной службе средства за компанию, если та сама не выполнит свои обязательства по уплате таможенных платежей.

Кто оформляет гарантию? Компания, ответственная за выполнение таможенных обязательств (чаще всего импортер или экспортер), в пользу таможенной службы.

Какие риски покрывает гарантия? Если компания не оплатит таможенные платежи, то их оплатит банк-гарант.

6. Обеспечение кредита

Банк обязуется вернуть кредитору сумму кредита и/или процентов, не выплативших принципал.

Кто оформляет гарантию? Компания, предприятие, ФЛП в пользу кредитора.

Какие риски покрывает гарантия? Если должник не выплачивает тело кредита или проценты, их возвращает банк-гарант.

Справка Finance.ua Обратите внимание! При реализации крупных контрактов, в частности в рамках инфраструктурных проектов, компаниям могут потребоваться все указанные виды гарантий на разных этапах выполнения обязательств по контрактам.

7. Туристическая гарантия

Закон Украины «О туризме» обязывает компании, предоставляющие туристические услуги, получить Всеукраинскую лицензию на деятельность туроператора. Сделать это без специальной банковской гарантии не получится.

Кто оформляет гарантию? Турагент, туроператор.

Какие риски покрывает гарантия? Если компания не может предоставить услугу клиентам или не выполнила условия договора с туристами, те получат компенсацию от банка.

Как бизнесу выбрать оптимальный тип банковской гарантии

Самый простой вариант — обратиться в банк, которому доверяете, и вам подскажут относительно оптимального типа. Если хотите самостоятельно выбрать этот продукт, обращайте внимание на следующие параметры:

этап сделки (участие в тендере, подписание соглашения, исполнение обязательств и т. п. );

); вид гарантии по форме обязательств перед банком ― покрытая (речь идет о заморозке средств на счетах компании) или непокрытая (гарантия под поруку, залог имущества или на других условиях в зависимости от финансового состояния компании);

требования заказчика (он четко прописывает основные условия, сроки, суммы и может указать оптимальные банки);

стоимость комиссии банка за предоставление гарантии ― обычно речь идет о сумме до 5% от суммы, но этот показатель может существенно отличаться в разных банках.

Список банков, которые могут помочь

В этот список редакция Finance.ua отобрала те банки, которые тесно сотрудничают с бизнесом и предлагают банковские гарантии на выгодных условиях.

ПУМБ

Первый Украинский Международный Банк (ПУМБ) предоставляет гарантии разного типа широкому спектру клиентов, независимо от их размера, формы собственности или вида деятельности. предоставляет гарантии разного типа широкому спектру клиентов, независимо от их размера, формы собственности или вида деятельности.

Банковская гарантия от ПУМБ

В то же время, банк должен придерживаться требований законодательства и внутренних политик по управлению рисками и финансовому мониторингу. Поэтому, например, он не работает с компаниями, деятельность которых связана с игорным бизнесом.

ПУМБ предоставляет услуги, обеспечивающие полный спектр потребностей компаний: от стандартных тендерных инструментов до сложных индивидуальных решений для крупных контрактов и международной торговли.

Ключевые преимущества получения банковской гарантии у ПУМБ:

высокая экспертиза специалистов банка в сфере документарного бизнеса;

индивидуальный подход;

гибкие ценовые условия;

скорость при выдаче гарантий.

Банк аккредитован в Государственной таможенной службе Украины, на электронных площадках для проведения биржевых торгов и клиринговых операций.

Также ПУМБ сотрудничает с более чем 400 банками-партнерами из более чем 85 стран мира. Это делает его гарантию оптимальной для клиентов, планирующих сотрудничество как с украинскими, так и иностранными компаниями.

ПриватБанк

ПриватБанк предлагает бизнесу разные типы банковских гарантий. Оформить их можно дистанционно без посещения отделения. Но обязательным условием является наличие счета юридического лица в ПриватБанке.

Тарифы на предоставление услуги зависят от типа гарантии и могут колебаться от 0,3% для покрытой до 2% для непокрытой (но в этом случае также может быть ежемесячная комиссия в размере 1−3,5% годовых).

ОТП Банк

ОТП Банк также предлагает корпоративным клиентам оформить банковскую тендерную гарантию. Он обещает упрощенную процедуру с минимумом документов и без посещения отделения.

В то же время сумма гарантии без залога достаточно ограничена — до 100 тыс. грн для ФЛП и до 200 тыс. грн для юрлиц. Для покрытых гарантий этих лимитов нет.

Комиссии существенно отличаются в зависимости от типа. Тариф на покрытые гарантии составляет 0,1% от суммы гарантии. Что касается непокрытых, то там все сложнее. До определенной суммы есть фиксированная комиссия в гривнах, а выше — процент (2−2,5%).

Райффайзен Банк

Райффайзен Банк предлагает клиентам разные типы гарантий. Тем не менее, он имеет веское ограничение: эта услуга предоставляется только тем просителям, которые уже имеют открытый счет в банке сроком более 6 месяцев до даты обращения.

Относительно комиссионной ставки, то она устанавливается индивидуально для каждого корпоративного клиента в результате переговоров.

На сайте банка пишут, что окончательный размер зависит от срока финансирования, финансового состояния компании и истории сотрудничества клиента с банком, наличия и стоимости обеспечения и других факторов.

àбанк

àбанк обещает выдать банковскую гарантию за несколько часов. Оформить документ можно в отделении или онлайн.

Одно из преимуществ банка — он не устанавливает жестких лимитов на сумму гарантии. Банк также предлагает довольно низкую ставку — от 0,2%.

Как оформить банковскую гарантию

Начать следует с определения, какой именно тип нужен. Не все банки готовы предоставить гарантии для любых сделок, потому это важный этап.

Далее процесс оформления выглядит следующим образом:

выбрать надежный банк и узнать требования к получению гарантии;

заполнить заявление на получение услуги и предоставить необходимые учредительные документы, информацию о финансовом состоянии компании и т. п. (во многих банках это можно сделать онлайн);

(во многих банках это можно сделать онлайн); утвердить залог или покрытие, если выбираете покрытую гарантию;

согласовать текст гарантии с бенефициаром;

подписать договор с банком

Чтобы не тратить лишнее время на оформление, рекомендуем заблаговременно выбрать банк и обратить внимание, предлагают ли они быстрое оформление без посещения отделения.