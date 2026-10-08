ЕС продлил на год санкции против россии за гибридные атаки и дестабилизацию за рубежом

Совет Европейского Союза продлил на один год персональные ограничительные меры против лиц и организаций, ответственных за дестабилизационные действия россии за рубежом. Санкции будут действовать до 9 октября 2027 года.

Об этом свидетельствует информация на сайте Совета ЕС.

Решение приняли в ответ на продолжающуюся и растущую гибридную деятельность рф, в частности манипуляции информацией и вмешательства, направленные против Евросоюза, его государств-членов и партнеров.

Под действие этого санкционного режима подпадают 80 физических и 20 юридических лиц.

Правовая рамка для применения ограничительных мер в ответ на дестабилизационные действия россии была основана 8 октября 2024 года.

Она позволяет налагать санкции на лиц, причастных к действиям и политике правительства рф, которые подрывают фундаментальные ценности ЕС, его безопасность, стабильность, независимость и территориальную целостность. Ограничения также могут применяться при дестабилизационных операциях против третьих стран и международных организаций.

В Евросоюзе отмечают, что и дальше будут использовать весь спектр доступных инструментов для предотвращения, сдерживания и реагирования на враждебные гибридные проявления со стороны россии и ее сателлитов.

Какие ограничения действуют

Все фигуранты санкционного списка подлежат замораживанию активов. Гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им какие-либо финансовые или экономические ресурсы.

Для физических лиц также действует запрет на въезд в страны Евросоюза и транзит через их территорию.

ЕС готовит масштабное расширение санкционного списка

Накануне решения Совета ЕС, 7 октября, послы стран-членов Евросоюза (Coreper) согласовали самое большое в истории расширение санкционного списка против россии.

По данным дипломатических источников, новые ограничения охватывают 1569 физических и юридических лиц, в том числе 743 человека и 826 компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Еще 77 человек привлечены к нелегитимным выборам в Госдуму рф на оккупированных территориях Украины.

Это расширение станет частью реализации санкционной повестки дня, анонсированной главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Его должны официально утвердить на заседании Совета ЕС по иностранным делам 12 октября.

Читайте также Великобритания ввела новый пакет санкций против россии

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Совет Европейского Союза продлил еще на 36 месяцев действие санкций против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В то же время из санкционного списка исключили двух российских олигархов — Михаила Фридмана и Алишера Усманова.