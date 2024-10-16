66 агропредприятий Полтавщины планируют экспортировать продукцию в КНР — Finance.ua

66 агропредприятий Полтавщины планируют экспортировать продукцию в КНР Сегодня 21:33 — Фондовый рынок

66 агропредприятий Полтавщины планируют экспортировать продукцию в КНР

В Полтавской области 66 сельхозобществ планируют экспортировать свою продукцию в Китайскую Народную Республику.

Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины.

Поскольку одним из требований КНР является обследование посевов ячменя, сои, кукурузы в период вегетации с использованием международно принятых методов надзора и исследования на предмет присутствия таких вредных организмов как бактериальное увядание (вилт) кукурузы (Pantoea stewartiі subs. Stewarti) Cladosporium griseo-olivaceum и вирус полосатой мозаики пшеницы (Wheat streak mosaic virus), то в период с мая по сентябрь 2024 года было обследовано 115 тысяч. 907 га мест выращивания. Из них: ячменя — 3 тыс. 624 га., кукурузы — 107 тыс. 260 га., сои — 5 тыс. 23 га.

Также в период с 01.01.2024 по 17.09.2024 субъектам хозяйствования выдано почти 5 тысяч фитосанитарных сертификатов и 212 карантинных сертификатов. Контроль за соблюдением фитосанитарных мер Главным управлением осуществляется на постоянной основе.

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