ПАРТНЕРСКАЯ 66,6% криптоэнтузиастов предпочитают карту Trustee Plus, а их доходы от аирдропов выше средней зарплаты по стране — социсследование Сегодня 10:35 — Криптовалюта

Недавно независимые криптоаналитики провели два масштабных исследования для изучения текущего состояния Web3-рынка. Исследователи сосредоточились на использовании цифровых активов и проанализировали, сколько украинцы зарабатывают на аирдропах.

По данным опросов, 29% респондентов используют криптокошелек Trustee Plus, а платежной картой этого сервиса пользуются более 60%. Кроме того, стало известно, что аирдропы набрали значительную популярность среди жителей Украины.

Первое исследование провели журналисты издания MNBC. Они выяснили, как пользователи относятся к криптовалютам, какими сервисами пользуются, и какие цифровые активы хранят в своих кошельках. В тройку самых популярных криптокошельков вошли Metamask, Trust и Trustee Plus.

Стоит отметить, что последний быстро набирает популярность среди украинских пользователей, становясь их основным выбором. Более того, этот криптокошелек доминирует в сегменте криптовалютных карт, удерживая внушительные 66,6% рынка.

Второе исследование от издания Incrypted продемонстрировало, что 19% участников опроса получили доход более $5000 от одного аирдропа. Средний заработок от таких раздач составил $7927, что в 15 раз больше средней зарплаты украинца. Это подчеркивает значительные финансовые возможности аирдропов для криптоэнтузиастов.

В связи с нарастающей популярностью аирдропов, команда Incrypted объявила о запуске обучающего курса « Аирдропы: от нуля до первого результата ».

Кроме того, исследование выделило самые популярные цифровые активы среди украинцев. В топ-3 вошли Ethereum, USDT и биткоин. Кстати, Trustee Plus предоставляет пользователям возможность узнать, как вывести деньги с биткоин кошелька на банковскую карту.

Trusteeglobal По материалам:

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