6500 гривен помощи от государства: украинцы уже подали 700 тысяч заявлений — Finance.ua

6500 гривен помощи от государства: украинцы уже подали 700 тысяч заявлений

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Уже более 700 тысяч заявлений от украинцев приняли в рамках программы єПідтримка на получение помощи от государства в 6,5 тыс. грн.

Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Утром запустили услугу и уже приняли более 700 000 заявлений на єПідтримку. Денежная помощь составляет 6 500 грн.

Кто может его получить? Наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны", — написал министр.

Подаваться нужно через приложение Дія. Средства можно потратить на что угодно.

Справка finance.ua:

6 500 грн в рамках єПідтримки — глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, как это сделать. Украинцы уже с сегодняшнего дня могут получить єПідтримки — глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, как это сделать.

Кабинет министров утвердил перечень административно-территориальных единиц, на территории которых оказывается помощь застрахованным лицам, потерявшим работу из-за войны, в рамках программы «єПідтримка».

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