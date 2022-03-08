6500 гривен помощи от государства: украинцы уже подали 700 тысяч заявлений — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

6500 гривен помощи от государства: украинцы уже подали 700 тысяч заявлений

Сегодня 21:09Казна и Политика
134
Обналичить деньги с&nbsp;карты теперь можно в&nbsp;любой торговой сети,&nbsp;&mdash; Третьякова Обналичить деньги с карты теперь можно в любой торговой сети, — Третьякова
Уже более 700 тысяч заявлений от украинцев приняли в рамках программы єПідтримка на получение помощи от государства в 6,5 тыс. грн.
Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Утром запустили услугу и уже приняли более 700 000 заявлений на єПідтримку. Денежная помощь составляет 6 500 грн.
Кто может его получить? Наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны", — написал министр.
Подаваться нужно через приложение Дія. Средства можно потратить на что угодно.
Справка finance.ua:
Украинцы уже с сегодняшнего дня могут получить 6 500 грн в рамках єПідтримки — глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, как это сделать.
Кабинет министров утвердил перечень административно-территориальных единиц, на территории которых оказывается помощь застрахованным лицам, потерявшим работу из-за войны, в рамках программы «єПідтримка».

Денежные пособия, льготы и субсидии люди получат, даже если из-за боевых действий органы соцзащиты не работают

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.