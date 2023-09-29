60 тысяч украинцев неправомерно получили по 6,5 тыс. грн по программе «є-Підтримка» — Finance.ua

60 тысяч украинцев неправомерно получили по 6,5 тыс. грн по программе «є-Підтримка» Сегодня 13:32 — Личные финансы

60 тысяч украинцев неправомерно получили по 6,5 тыс. грн по программе «є-Підтримка»

Почти четверть из них — 14,5 тыс. граждан — уже вернули средства государству.

В конце лета 2023 г. в пророссийских СМИ началась инфокампания (ИПСО) о том, что украинцев массово заставляют возвращать средства, полученные в начале полномасштабной войны в рамках программы «є-Підтримка». Опендатабот решил проверить, какова ситуация с выплатами на самом деле и сколько людей получили помощь по ошибке.

По информации Министерства экономики, по состоянию на начало сентября 2023 года более 4,7 млн ​​украинцев, потерявших доходы во время войны, получили средства по программе «є-Підтримка». Речь идет о единовременной денежной помощи в размере 6,5 тыс. гривен. Всего гражданам было выплачено 30,9 млрд гривен.

Из 30,9 млрд грн, которые государство выплатило во время полномасштабной войны по программе «є-Підтримка», 390 млн грн было выплачено неправомерно. В общей сложности 60 тыс. украинцев получили по 6,5 тыс. грн, не имея на это оснований. При этом почти четверть таких получателей — 14,5 тыс. «бюджетников» — уже вернули средства в государственный бюджет.

В Минэкономики отметили, что все эти граждане являются сотрудниками бюджетных учреждений, то есть им не должна была выплачиваться данная помощь, ведь они получали зарплату из госбюджета в полном объеме. Возвращенные денежные средства должны быть направлены на нужды национальной безопасности и обороны.

Справка Finance.ua:

Напомним, государство начало выплачивать средства по программе «є-Підтримка» еще в 2021 году — тогда размер помощи был равен 1 тыс. гривен, а получали ее украинцы, которые вакцинировались от Covid-19.

С начала полномасштабного вторжения эта программа была распространена на жителей ряда регионов, которые из-за войны остались без работы. При этом прием обращений на получение 6,5 тыс. гривен завершился еще 31 марта 2022 года, после чего государство только занималось выплатами по уже полученным заявкам.

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