6 пляжей в Европе, теплых зимой — Finance.ua

6 пляжей в Европе, теплых зимой Сегодня 07:27

Европа обычно не первый выбор для путешественников, которые ищут теплые пляжи зимой. Однако есть удивительные солнечные места, которые привлекают многих посетителей. Эти уютные пляжи являются раем для северных европейцев, и американцы точно могут понять почему, посетив их.

Об этом пишет Travel Off Path со ссылкой на данные Holidu.

Топ-6 пляжей Европы, где тепло даже зимой:

1. Лос Кристианос, Тенерифе, Испания. Когда дело доходит до теплой погоды и пляжей в Европе, Испания обычно первой приходит в голову. Самым лучшим и самым теплым пляжем живописного Тенерифе, крупнейшего из Канарских островов Испании, считается Лос-Кристианос со средней зимней температурой 20,6ºC и большим количеством солнечных часов.

2 . Гзира, Мальта

В прекрасном прибрежном городке Гзира есть отличные места для купания, рестораны, отели, отличная архитектура, которую можно исследовать — туристы могут даже посетить экскурсию «Игре престолов» — и много интересного!

Рядом с Гзирой путешественники также могут посетить такие пляжи, как Каменный пляж, чтобы полюбоваться прекрасными видами или насладиться невероятно чистой голубой водой на пляже Фон-Гадир. Средняя температура зимой составляет 18ºC (около 64,4ºF), а самым холодным месяцем является февраль.

3 . Сиракузы, Сицилия, Италия

Когда дело доходит до поездки в Европу, Италия всегда является мудрым выбором. Теперь, когда новые скоростные поезда соединяют больше городов, путешественникам стало легче передвигаться по этой стране. Когда дело доходит до тёплых направлений, конечно, ехать на юг всегда разумно.

4. Агиос Николаос, Крит, Греция

Крит идеально подходит для посещения круглогодично, и есть невероятные пляжные направления, такие как Агиос Николаос, которые также прекрасно посетить зимой. В этом курортном городке есть прекрасное озеро, бурная ночная жизнь и чудесные пляжи, такие как Аммуди В, Китроплатия В, Аммос В и Гардорос В.

5 . Луз, Алгарве, Португалия

Те, кто пользуется дешевыми зимними билетами в Лиссабон, могут пойти немного на юг и добраться до впечатляющего Прайя-да-Луз. Эта странная рыбацкая деревня имеет прекрасные пляжи со спокойной и чистой голубой водой и песком, очень приятные в декабре и январе.

6. Малага, Испания

Малага, еще одно замечательное зимнее место в Испании, имеет все составляющие для идеального отпуска. Хотя средняя зимняя температура составляет 16ºC −60,8ºF, существует много зимних дней, когда температура может превышать 20ºC или 68ºF.

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