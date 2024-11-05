59% новых бизнесов за этот год в Украине открыли женщины — Finance.ua

59% новых бизнесов за этот год в Украине открыли женщины Сегодня 16:45 — Личные финансы

59% новых бизнесов за этот год в Украине открыли женщины

В этом году в Украине 59% новых бизнесов открыли именно женщины.

Об этом заявила первая леди Елена Зеленская, выступая на восьмом Украинском женском конгрессе в Киеве.

Как она сообщила, в этом году, по данным Министерства экономики, до 48% увеличилось количество женщин, участвующих в грантовой программе «Собственное дело», 22% руководителей украинских дипломатических миссий — женщины и, по данным Минобороны, почти 20% всех добровольцев — это женщины.

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В то же время она подчеркнула, что все украинцы и украинки, несмотря на военные испытания, имеют шанс на посттравматический рост.

Участницы конгресса обсудили то, как женский потенциал помогает преодолевать вызовы, связанные с войной, а также какой важной составляющей восстановления и модернизации страны он может стать в будущем.

Напомним, из-за мобилизации мужчин и сложностей с их бронированием работодатели все чаще предпочитают женщин, что приводит к росту их зарплат.

Летом 2024 года женщины открыли рекордное количество ФЛП за последние четыре года. Однако общее количество физических лиц-предпринимателей все еще меньше, чем в 2023 и 2021 годах.

В 2024 году мужчины продолжают доминировать в украинской IT-сфере, составив 74% всех специалистов. Однако доля женщин постепенно увеличивается : с 14% в 2015 году до 26% в этом году.

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