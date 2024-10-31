В Киевавтодоре готовы принимать женщин на «мужские» специальности — Finance.ua

В Киевавтодоре готовы принимать женщин на «мужские» специальности Сегодня 09:46 — Личные финансы

В Киевавтодоре готовы принимать женщин на «мужские» специальности

Полномасштабная война внесла свои коррективы, и сегодня более 320 мужчин — сотрудников УК «Киевавтодор» находятся в рядах ВСУ.

Об этом в интервью «Вечернему Киеву» рассказал генеральный директор УК «Киевавтодор» Александр Федоренко.

Он отметил, что сегодня столичным дорожным предприятиям крайне не хватает водителей специальной техники, механизаторов, асфальтобетонщиков.

По словам Александра Федоренко, дорожно-эксплуатационные предприятия города, обеспечивающие обслуживание объектов критической инфраструктуры, обеспечены бронированием на 50% от количества военнообязанных.

Он сообщил также, что кадровые отделы для всех киевских дорожных предприятий постоянно сотрудничают с районными управлениями Киевского городского центра занятости по размещению информации о спросе на рабочую силу. Также на сегодняшний день в составе корпорации функционирует собственное специализированное предприятие «Учебно-курсовой комбинат». Так, за этот год 48 человек прошли повышение квалификации, 103 рабочих переподготовлены, 73 — прошли профессионально-техническое обучение.

«Сегодня на рынке труда, в частных дорожных предприятиях, уровень заработной платы выше, что и является главной причиной конкурентоспособности предприятий „Киевавтодора“», — сказал Александр Федоренко.

Читайте также В Киевском метро все больше женщин занимают «мужские» должности

На вопрос, не пробовали ли на предприятии обучать женщин для работы на дорожных машинах, Александр Федоренко ответил: «Мы готовы принимать женщин на вакантные места, главное — их желание овладевать мужскими специальностями».

Справка Finance.ua:

рынок труда и традиционно «мужские» профессии переходят в женские руки. Женщинам приходится осваивать навыки слесарей, токарей, крановщиков и водителей. Поскольку работодатели ощущают острую потребность в работниках и большинство безработных составляют женщины, то для них создаются технологические решения, облегчающие выполнение физически трудных задач;

из-за мобилизации мужчин и сложностей с их бронированием работодатели все чаще предпочитают женщин, что приводит к росту их зарплат;

Украина уже испытывает дефицит кадров, который будет углубляться из-за полномасштабной войны и вызванной ею миграции. Одним из решений, которое может стабилизировать ситуацию, является переквалификация различных социально-демографических групп (женщины, пожилые люди и т. д. ).



Вечірній Київ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.